La FIFA y Global Citizen conceden las primeras subvenciones para la educación de infancia

Según explicó la FIFA en un comunicado, los beneficiarios de las subvenciones, entidades repartidas entre África (7), Asia (2), Norteamérica (14) y Sudamérica (4), "trabajan con miles de niños y niñas en todo el mundo, incluidas regiones donde menos del 15 % de los estudiantes termina la secundaria y las tasas de pobreza superan el 60 por ciento".

Por eso, una de las principales aspiraciones del Fondo de la FIFA y Global Citizen pasa por "ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar los resultados educativos y crear oportunidades para la infancia en algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo".

Hasta la fecha, el fondo ha recabado más de 30 millones de dólares gracias a las contribuciones de fundaciones filantrópicas, marcas y empresas líderes, donantes individuales y los ingresos obtenidos de la venta de entradas para grandes conciertos y eventos deportivos, si bien el objetivo es alcanzar los 100 millones de recaudación antes del final del Mundial de 2026.

"El fútbol tiene el poder de unir, inspirar y crear cambios duraderos, y gracias al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación estamos poniendo ese poder en práctica para invertir en el futuro de la infancia en todo el mundo", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que agregó que las organizaciones beneficiarias "están haciendo una labor extraordinaria, a menudo en entornos muy complicados, para garantizar que los niños y niñas tengan acceso a la educación y a las aptitudes para la vida que proporciona el fútbol".

Asimismo, Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, señaló que "para los niños y niñas que crecen en entornos de pobreza extrema, acceder a la educación no solo les cambia la vida, sino que puede salvársela".