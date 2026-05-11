La prensa alemana alaba el "emocionante" título de Flick tras la muerte de su padre

"Flick celebra un desgarrador título con el Barça", tituló el diario Süddeutsche Zeitung, que destaca: "Tras la muerte de su padre, Hansi Flick recibe el consuelo de todo el estadio", agregó en alusión al Camp Nou el gran diario generalista del sur de Alemania..

Dicho periódico reconoció al igual que otras grandes cabeceras germanas el mérito del técnico de ocuparse del banquillo del Barcelona en un día en que perdió a su padre.

"Pocas horas antes de ganar el título, murió el padre de Hansi Flick", señaló en su crónica del último clásico el diario Die Welt, que resaltó cómo, tras la victoria ante el Real Madrid, Flick se emocionó durante la entrega de trofeos en una noche en la que "además de felicitaciones", el alemán "recibió condolencias".

"El duelo ensombrece la victoria ante el archirrival", señaló en sus páginas deportivas el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, que subrayó en su crónica el papel "perfecto" desempeñado por los pupilos de Flick sobre el terreno de juego.

El semanario deportivo Kicker, especializado en información futbolística, se hizo eco de las "emocionantes palabras de Flick tras la muerte de su padre" en una noche marcada, en lo deportivo, por una victoria ante el Real Madrid obrada por los "goles de ensueño" del ingles Marcus Rashford y de Ferrán Torres.

En la crónica deportiva de la radiotelevisión pública, el conocido como 'Sportschau', también se hicieron públicas las palabras de Flick, quien dijo que el domingo fue un "día duro" e "inolvidable", también porque, a nivel deportivo, la entidad catalana levantó su 29º título de liga.

Desde que llegó al banquillo del Barcelona, en la campaña 2024-2025, Flick ha ganado dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas, cinco títulos de las seis competiciones españolas en las que ha participado el Barça.