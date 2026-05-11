Marie-Louise Eta, la entrenadora que sigue haciendo historia en el fútbol masculino

"Hace poco tiempo firmé con plena convicción un contrato con el equipo femenino del FC Union Berlín y por eso no pienso en otra cosa", dijo la entrenadora nacida en Dresde hace 34 años después de la victoria por 1-3 de su equipo ante el Maguncia, firmado el pasado sábado, primer triunfo de esta técnica en la Bundesliga masculina que ya ha hecho historia.

El triunfo en principio sólo tenía un valor estadístico pues el Union ya había asegurado la permanencia en el torneo alemán. Sin embargo, se trató de la primera vez en la historia de la Bundesliga -y de las demás Ligas de fútbol del máximo nivel- en la que una entrenadora llevaba a la victoria a un equipo de hombres.

"Ganamos también para ella porque ha hecho un buen trabajo y lo merecía", dijo el capitán, Christopher Trimmel, después del compromiso.

El entrenador rival, Urs Fischer, que en el pasado estuvo en el banquillo del Union justo en la época en la que Eta hizo una pasantía, felicitó a su colega y habló de "una victoria merecida".

Eta quiso quitarle hierro a la idea de que fue una victoria histórica por ser la primera de una entrenadora mujer. "De eso no se trataba, se trataba de hacer el mejor trabajo posible y conquistar puntos", dijo.

La exfutbolista asumió el mando del primer equipo masculino a cinco jornadas del final y, pese a que pasó las cuatro primeras fechas sin ganar, ha convertido al Union en un equipo más ofensivo.

Ya en el primer partido de Eta, contra el Wolfsburgo que se saldó con una derrota por 1-2, el Union tuvo más disparos a puerta que en todos los compromisos anteriores.

El segundo partido de Eta, ante el Leipzig a domicilio, también se saldó con una derrota por 3-1.

El primer punto con Eta en el banquillo lo logró el Union con un empate ante el Colonia por 2-2 que ya dejaba asegurada la permanencia, lo que pareció liberar al equipo, como lo mostró con la victoria ante el Maguncia.

El balance en cuatro partidos en cuanto a resultados no es para tirar cohetes; pero la misión de asegurar la permanencia se cumplió y el equipo ha mostrado además una versión que convence.

Sin embargo, desde el comienzo de su gestión, el club subrayó que asumía el primer equipo masculino en condición de interina y el presidente, Dirk Zingler, dijo que sería una falta de respeto con el equipo femenino, al que Eta dirigirá la próxima temporada.

El Union femenino ha tenido en los últimos años un proceso de crecimiento que lo ha llevado desde la tercera categoría a Primera y la apuesta es que el equipo siga creciendo y compita en la parte alta de la clasificación después de haberse quedado a mitad de tabla en su primera campaña.

Por otra parte, el Union se ha convertido en el primer equipo de la Bundesliga en superar los 100.000 espectadores en una temporada lo que muestra que el público está respondiendo.

Ailien Poese, la entrenadora que lideró el crecimiento del equipo de tercera a Bundesliga dará un paso al lado y entrenará en las inferiores. Salvo sorpresa, será relevada por Marie-Louise Eta.