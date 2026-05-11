Objetivos diferentes obligan a la victoria

A este tramo final del torneo llegan ya varios equipos con todo dicho en sus distintas aspiraciones, pero no es el caso del Betis, que no pasó este fin de semana del empate en San Sebastián ante la Real (2-2) y ello se unió a la victoria del Celta en el Metropilitano (0-1) ante el Atlético de Madrid, por lo que la quinta posición no está garantizada para la formación sevillana, que tiene cuatro puntos más que la viguesa.

El preparador de los verdiblancos, el chileno Manuel Pellegrini, tendrá que meditar bien la alineación que oponga de inicio ante los de Eder Sarabria, pues tiene a varios jugadores con mermas físicas tras la cita de Guipúzcoa.

El central brasileño Natan de Souza iba a jugar pero en el calentamiento sintió molestias y tuvo que dejar su sitio. Otro central, Diego Llorente, completó el partido pero acabó tocado, lo mismo que el lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez, que fue suplido por Héctor Bellerín en el tramo final del encuentro.

Con el central Marc Bartra y el lateral derecho Ángel Ortiz de baja ya por lo que queda de temporada, los problemas se acumulan en la zona defensiva, al unirse también la ausencia por sanción de Aitor Ruibal, quien vio dos amarillas el pasado sábado.

Pese a ello, Pellegrini señaló este lunes en su comparecencia de prensa que es muy probable que Natan, Ricardo Rodríguez y Llorente entren en la convocatoria para el martes, aunque deberán esperar a la evolución de sus dolencias hasta última hora.

El Elche, por su parte, afronta la visita al Real Betis con la necesidad de sumar para seguir dependiendo de sí mismo en el tramo final del campeonato.

El conjunto ilicitano continúa fuera del descenso, aunque con apenas dos puntos de margen sobre el Deportivo Alavés, rival al que no pudo superar la pasada jornada y con el que tiene perdido el coeficiente particular.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, confía en repetir en La Cartuja la buena imagen que ofreció su equipo el pasado mes de enero en la Copa, en un partido en el que, a pesar de caer eliminado, tuvo el control del juego y mereció un mejor resultado.

El conjunto ilicitano no podrá contar para este partido con Yago de Santiago, baja para toda la temporada por una lesión de rodilla, ni con Adam Boayar, con problemas musculares.

La gran incógnita es Rafa Mir, que se perdió los dos últimos encuentros por una elongación en los isquiotibiales, si bien en esta ocasión viajará con el equipo para apurar hasta el último instante sus opciones de jugar.

Sarabia ha anunciado cambios en la alineación para el partido ante el Betis, ya que considera vital que el equipo tenga "energía" en este tramo final de la competición.

Jugadores como Josan Ferrández, Héctor Fort, Youssouf Koné Pétrot o Grady Diangana podrían tener la oportunidad de regresar a la titularidad.

Betis: Valles; Bellerín, Marc Roca, Valentín Gómez, Junior Firpo; Amrabat, Altimira; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

Elche: Dituro; Affengruber, Bigas, Pétrot; Héctor Fort, Aguado, Febas, Diangana, Valera; André da Silva y Álvaro Rodríguez.