Pellegrini no tiene "duda de que Lo Celso estará en el Mundial con Argentina"

Pellegrini, que ofreció una rueda de prensa en la víspera de que el Betis reciba el martes al Elche en la antepenúltima jornada de LaLiga, fue preguntado por la evolución del internacional argentino en estas semanas en la que ha vuelto a las convocatorias tras superar una lesión.

El técnico chileno fue rotundo al señalar que lo da como seguro en la lista definitiva de convocados por Lionel Scaloni, que hoy incluyó al bético en la prelista de 55 jugadores enviada a la FIFA.

Pellegrini, quien decidió no inscribir a Lo Celso en la lista de la UEFA para la segunda parte de las competiciones europeas de esta campaña debido a que el argentino estaba en período de recuperación, precisó que este futbolista "no está para jugar los noventa minutos el martes" ni tampoco "los noventa minutos" del partido del próximo fin de semana en el campo del Barcelona.

El entrenador del Betis resaltó que Lo Celso "es un jugador diferencial" y, sobre el hecho de que no jugara el pasado sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad (2-2), argumentó que "hay muchos aspectos para considerar a la hora de hacer un once inicial. Había una serie de apercibidos -entre ellos el argentino- que también era importante".