Pellegrini pide hacer "gran partido para ganar" a un Elche en situación "inconfortable"

Por ello, pidió, "hacer un gran partido para ganar" en el Estadio de La Cartuja.

En su comparecencia de prensa tras la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, Pellegrini comentó sobre los jugadores que salieron tocados de San Sebastián el pasado sábado (2-2) que el central brasileño Natan de Souza "está en observación, pero seguramente esté en la lista de citados".

"Veremos si está para un rato o en condiciones de jugar. Ricardo está bien en principio y Diego Llorente tenía una pequeña contractura y por ahora su evolución es positiva", añadió al respecto el técnico chileno, quien también se refirió a Francisco 'Isco' Alarcón.

"Va evolucionando tal y como esperaba el cuerpo médico. En el partido ante el Girona fue decisivo y nos va a dar mucho siempre, aunque sea jugando veinte minutos”, comentó sobre el malagueño.

Pellegrini, sobre tener asegurada ya participar en una competición europea para la venidera temporada, la sexta consecutiva del equipo en las mismas temporadas que él está al frente de la plantilla, relató que "cuanto más alto, menos margen de crecimiento, sobre todo económico, hay".

"He dirigido en España doce años y hemos clasificado las doce para Europa. Hay que saber valorar la altura" del equipo, subrayó en referencia a que en este curso, si logran amarrar la quinta plaza que ahora ocupan, jugarían la Liga de Campeones.

"La ambición es importante, pero no puede convertirse en desilusión. Eso me lo da la experiencia. Una vez que ganamos o perdamos, hay que empezar de cero", declaró el preparador suramericano, quien añadió que "la segunda vuelta ha sido de críticas, pero luego en la suma de puntos no parece que sea así".