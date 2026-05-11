Policía checa investiga violentos disturbios y daños tras derbi praguense del sábado

A falta de menos de 4 minutos del final del encuentro jugado en el estadio del Slavia, que iba ganando en ese momento por 3-2 y con ello se iba a declarar campeón de la liga, los ultras del equipo local invadieron el campo con bengalas, petardos y bombas de humo, agrediendo a jugadores del club rival.

Tres jugadores del Sparta, entre ellos el portero Jakub Surovcik, fueron atacados.

El arquero recibió en la cara el impacto de una bengala y el agresor fue identificado y vetado de por vida por el Slavia.

"La Policía ya ha logrado identificar a varias personas que participaron en el ataque contra el portero y a otras tantas que son sospechosas de haber cometido actos ilegales", indicó un comunicado policial.

Los investigadores han evaluado "decenas de grabaciones de cámaras" del estadio y también han solicitado ayuda de los medios de comunicación para que aporten "grabaciones adicionales tomadas por los medios para identificar gradualmente a todas las personas sospechosas de actos ilícitos", añade la nota.

Entre los delitos investigados por la policía están también los destrozos de los paneles LED que rodean el césped, así como de los baños y muchos asientos del estadio.

La policía ha hecho un llamamiento a todos los aficionados que invadieron el terreno de juego durante el partido o cometieron otros actos ilegales "para que se pongan en contacto" con las autoridades.

El Slavia, que lideraba la tabla con 8 puntos de ventaja sobre el Sparta antes del encuentro del fin de semana, espera ahora el veredicto de la comisión disciplinaria de la liga checa (LFA), anunciada para mañana, martes.

Según la prensa deportiva, se podría declarar la victoria de 0-3 para el Sparta, además de una multa de casi medio millón de euros y el cierre temporal del campo del Slavia.