Reacción obligada de Osasuna y ocho bajas del Atlético

Ni Julián Alvarez, ni Giuliano Simeone, ni José María Giménez, ni Pablo Barrios, ni Nico González, ni Johnny Cardoso, ni Nahuel Molina, por lesión, ni Álex Baena, por sanción, están disponibles para Diego Simeone, cuyo equipo ha perdido cinco de sus últimos siete duelos de Liga.

En Osasuna es baja el portero Sergio Herrera, por sanción, mientras el equipo navarro atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada, después del golpe sufrido en Levante. Un partido loco que ganaba 0-2 y perdió 3-2. Un paso atrás hacia arriba por Europa y la inquietud aún por abajo porque la permanencia no está aún sellada, aunque tiene cinco puntos de renta sobre el Alavés, antepenúltimo.

Más allá del tropiezo en Valencia, Osasuna se agarra a un factor que está siendo diferencial durante el curso: El Sadar. Ahí sí muestra una imagen reconocible, fiable y competitiva: solo tres derrotas en 17 duelos como local en esta Liga, con nueve victorias y cinco empates.

El técnico italiano podría apostar por repetir la alineación que presentó el pasado viernes frente al Levante, con la única modificación obligada en la portería de Sergio Herrera, suplido por Aitor Fernández.

Mientras Osasuna aún debe definir la permanencia y las aspiraciones europeas, el final de LaLiga EA Sports ya es una transición para el Atlético hacia el nuevo curso. Sólo el tercer puesto del Villarreal, a seis puntos a falta de nueve con un duelo directo entre los dos en la última jornada en el estadio La Cerámica, activa un aliciente para el conjunto rojiblanco, que ya tiene la clasificación completa para la Liga de Campeones y la certeza de que, como mínimo, será cuarto en la tabla final.

La derrota 0-1 contra el Celta, por una diferencia de pegada, se enmarca en esta etapa insustancial que atraviesa el Atlético después de la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones, el foco que le quedaba hasta la pasada semana dentro de la quinta temporada seguida sin títulos.

Las bajas son numerosas en el Atlético para El Sadar. Hasta ocho jugadores de los 23 de la plantilla del primer equipo están fuera para la visita a Pamplona. Siete son por lesión (los defensas Nahuel Molina y José María Giménez, los centrocampistas Pablo Barrios y Johnny Cardoso, los extremos Giuliano Simeone y Nico González y el delantero Julián Alvarez, por tercer choque de los últimos cuatro por un esguince de tobillo) y una por sanción: Álex Baena.

Sí están disponibles Jan Oblak, Juan Musso, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Koke Resurrección, Thiago Almada, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth, además de los canteranos Javi Boñar, Julio Díaz, Javi Morcillo, Iker Luque, Rayane Belaid, Dani Martínez y Miguel Cubo, aparte del portero Salvador Esquivel.

De ahí saldrá el once del Atlético, en el que se prevé una alineación compuesta en su mayoría o al completo por jugadores del primer equipo, como el portero Oblak; los defensas Marc Pubill, Le Normand, Hancko o Lenglet y Ruggeri; los centrocampistas Marcos Llorente, Koke, Rodrigo Mendoza u Obed Vargas; el extremo Lookman y los delanteros Griezmann y Sorloth, con Miguel Cubo como recurso prometedor en la convocatoria.

Osasuna: Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz, Aimar; Rubén García, Budimir, Moro.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko o Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke, Rodrigo Mendoza u Obed Vargas, Lookman; Griezmann y Sorloth.