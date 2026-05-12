Alemany: "Es imposible encontrar un jugador como Griezmann, habrá que buscar variantes"

“No hay que pensar en sustituir a Antoine (Griezmann), porque Antoine es imposible encontrar un jugador como él. Habrá que buscar otras variantes para que el equipo no sólo no se resienta, sino pueda mejorar en general y, por lo tanto, venimos teniendo una idea desde hace tiempo con lo que tenemos que hacer en consonancia con lo que piensa el entrenador (Diego Simeone) y hay que poner en práctica ese plan, pero ese plan existe”, declaró a ‘Movistar’.

En ese plan también está sostener a sus jugadores más importantes, tras las informaciones que apuntan a un interés del París Saint-Germain en el fichaje del argentino Julián Alvarez.

“Está claro que llevamos toda la temporada con especulaciones, porque cuando un equipo tiene buenos jugadores son objeto de deseo de terceros clubes y se prestan a la especulación periodística, pero no deja de salir de ahí. La idea es mejorar y, para mejorar, tenemos que retener lo bueno que tenemos, que es mucho”, advirtió.

Alemany manifestó que el mercado de fichajes del Atlético en este curso seguirá la línea de los últimos tiempos, más allá de la entrada de Apollo Sports Capital como nuevo accionista mayoritario del club el pasado mes de marzo.

“El club ya lo ha explicado desde que hubo el cambio en el accionariado, diciendo que la gestión iba a ser la misma, Miguel Ángel (Gil Marín) es el CEO del club, igual que lo era, no hay cambios en el organigrama ejecutivo y, por tanto, vamos a seguir la línea que hemos tenido en estos años y la idea es mejorar el equipo. En eso estamos y vamos a estar hasta que cierre el mercado, pero creo que va a ser interesante”, avanzó.