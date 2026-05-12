Maratón negociador del exfutbolista Sergio Ramos para concretar la compra del Sevilla

Ramos, en compañía de su abogado de confianza, Julio Senn, mantuvo este lunes una reunión de casi diez horas con los dirigentes del club en un hotel de Sevilla (suroeste de España), que hoy alberga un nuevo encuentro al que se ha unido el empresario argentino Martín Ink, CEO de 'Five Eleven Capital'.

Fuentes cercanas a la operación informaron a EFE de que las partes están de acuerdo en valorar el Sevilla en unos 400 millones de euros (unos 470 millones de dólares), aunque el desembolso por acción dependerá de la cuantía de la deuda que aflore en la 'due diligence' (auditoría de venta) llevada a cabo, y que la parte compradora adquiriría alrededor del 60 % del capital social de la entidad, el porcentaje que está en manos de los grandes accionistas.

La posibilidad de que el Sevilla, equipo que destituyó en marzo por malos resultados al argentino Matías Almeyda, descienda a LaLiga Hypermotion (Segunda División española) ha sido contemplada durante la negociación y es una eventualidad que comportaría una notable rebaja en el precio de adquisición, apuntaron las fuentes.

El Sevilla es decimotercero, con 40 puntos, tres más que el antepenúltimo clasificado de LaLiga EA Sports (Primera), que marca la línea del descenso, a falta de tres jornadas para la conclusión del torneo, en las que el equipo de Luis García Plaza deberá medirse al Villarreal (3º de la tabla), al Real Madrid (2º) y al Celta (6º).

La intención del exfutbolista del Sevilla, del Real Madrid, del PSG y del Monterrey y de los futuros propietarios del club hispalense es, en el caso de que la operación se lleve a término, reestructurar por completo el área deportiva del club y encomendarle la dirección deportiva a Marc Boixasa, técnico barcelonés vinculado a 'Five Eleven Capital' que trabajó entre 2008 y 2009 en la entidad sevillista como asistente de futbolistas extranjeros.

Desde entonces, Boixasa ha desarrollado una larga carrera en cargos más vinculados a la dirección deportiva en clubes españoles como el Barcelona o el Girona y también entidades extranjeras como el Manchester City inglés y el Al-Hilal saudí.