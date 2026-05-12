Martín Demichelis: "Quiero que el jugador no se guarde nada para el domingo"

"Cuando llegue la hora del partido habrán transcurrido tres días y medio, un profesional necesita ese tiempo, los factores del partido serán diferentes, no creo que sea excusa la parte física, es más mental que físico, nos enfrentaremos a un rival muy físico. Quiero que el jugador que salga no se guarde nada para el domingo", explicó el técnico argentino.

"Creo que nos confundiríamos si nos enfocamos el domingo, primero esta profesión se vive así, hay tres puntos que ir a buscar a Getafe, no es un competidor por nuestro objetivo, pero hay que ir en busca de los tres, luego ya pensaremos en el próximo partido", insistió.

El extécnico de River Plate y de Monterrey, que aseguró estar en la rueda de prensa "por la obligación", dijo que hasta mañana no sabrá "el once titular" debido al estado físico de muchos jugadores.

"El grupo que no jugó entrenó tras el partido, siguieron recuperando el resto juntos, no hemos podido hacer nada de táctica. Se les pregunta y la mirada del jugador te dice mucho. Lo bueno es que todos están a disposición, pero hay que esperar para tomar la decisión", señaló.

Lo más importante para el argentino es manejar las emociones de sus futbolistas: "Ojalá poder manejar las emociones desde un ordenador, pero todo lo que se habla en el día cambia las decisiones, cada uno la vive a su manera y entre todos tenemos que poner de nuestra parte para hacer un partido inteligente. Es un rival que corta, el que menos tiempo se juega, tenemos que salir de su juego", destacó.

El Mallorca es decimoquinto de la clasificación, con 39 puntos, los mismos que el Elche, el Espanyol y el Girona, todos en una peligrosa zona que bordea el descenso a la Segunda División y que, por ahora, marca el Alavés -con 37 puntos- a falta de tres jornadas.