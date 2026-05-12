Slavia recibe sanción por defecto administrativo, multa de 400.000 y cierre de estadio

Dicho veredicto llega tras los violentos altercados del pasado sábado, cuando a menos de 4 minutos del silbato final, y con un marcador de 3-2 a favor del Slavia, ultras del fondo norte invadieron el campo con bengalas, petardos y bombas de humo.

Tras la invasión del campo hubo agresiones a tres jugadores del equipo rival, entre ellos el portero Jakub Surovcík, que recibió en la cara el impacto de una bengala.

El presidente del Slavia, Jaroslav Tvrdík, aseguró que su club no impugnará la decisión de la LFA, y que exigirá a los responsables de los disturbios el reembolso por la sanción económica, además de prohibir de por vida la asistencia al estadio de los agresores de los jugadores del Sparta.

Los ultras también lanzaron bengalas contras los aficionados de Sparta en el fondo sur.

El comité disciplinario de la LFA también abrió expediente al Sparta, por los daños materiales causados por sus seguidores en el estadio, como el destrozo de baños y de los asientos de la tribuna.

Tras la sanción, el Slavia quedaría a cinco puntos del segundo clasificado, el Sparta, que sigue con opciones al título ya que aún se deben disputar tres encuentros.

Dos jugadores del Slavia, los representantes nacionales Tomas Chory y David Doudera, recibieron una sanción del club, el Slavia, que ha prescindido de sus servicios en lo que resta de temporada y dado libertad para encontrar un nuevo club el año que viene.

Esto no ha sido óbice para que Chory y Doudera sigan en la lista de nominados del cuadro centroeuropeo para el Mundial de este año.

La sanción para Chory fue por su tarjeta roja directa -la tercera de esta temporada- tras un codazo en la cara al defensa visitante Asger Sörensen, y la de Doudera fue por sus agresiones verbales a los árbitros, cuando estaba en el banquillo.