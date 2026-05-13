El presidente del CSD elogia a Florentino Pérez y alega que "dijo lo que quiso libremente"

Uribes se abstuvo de valorar la decisión de Pérez de convocar elecciones en una entrevista exclusiva con RNE: "Yo no debo valorarla. Al final es una decisión del Real Madrid, de su presidente. Me parece que es una decisión valiente, que tiene que ver también con una situación de dificultad ahora mismo en el Real Madrid, y el presidente Florentino Pérez ha decidido darle la voz a los socios para que marquen el camino del futuro".

"Yo creo que él ha defendido siempre que el Real Madrid es de los socios y quiere mantener esa idea, y por tanto esa es su gran oferta. Después, también hay que decirlo, yo creo que todos nos equivocamos, yo el primero, pero hay que reconocer que estos 25 años del Real Madrid con Florentino Pérez han sido un éxito deportivo y de gestión, y yo creo que a veces las miradas cortas pierden de vista eso", añadió.

El presidente del CSD reconoció no estar sorprendido por las reacciones suscitadas: "El fútbol es un espacio donde es muy fácil todo esto. El presidente del Real Madrid dijo ayer lo que quiso libremente, los periodistas también le han respondido libremente. Lo que me gustaría es que se valore el fondo de las cosas, de las instituciones, en este caso el Real Madrid, Florentino Pérez, que ha hecho mucho por el Real Madrid, por el deporte español, que todo eso se tenga en cuenta".

"No deja de ser otro episodio más de lo que pasa muchas veces en el fútbol, especialmente en el fútbol, en otros deportes menos, pero que es esa necesidad también de debate y de confrontación de posiciones. Es una decisión autónoma de un club y yo deseo lo mejor, porque el fútbol español, con el Real Madrid y el Barça a la cabeza, cuanto más fuerte esté en lo deportivo y en la gestión, mejor para el deporte español y para la imagen de España", concluyó.