La FAPE califica de "reprobables" las acusaciones de Florentino Pérez hacia la prensa

"Esta Asociación califica de reprobable que el presidente del Real Madrid lance claras amenazas contra los informadores al afirmar: 'Voy a acabar con los malos periodistas y no periodistas que hacen daño al Real Madrid'", explica el organismo en su comunicado.

Además, la FAPE hace referencia a sendos comunicados de la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) y de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) "en los que se rechazan las acusaciones vertidas por el presidente del Real Madrid contra varios periodistas".

La primera organización expone que "la crítica respetuosa es una parte fundamental del ejercicio periodístico en toda sociedad democrática, en la que debe ser ejercido de manera libre. A pesar de las discrepancias de pareceres, el respeto ha de prevalecer siempre por ambas partes".

Por su parte, para la FAPE, del comunicado de APM destaca que "Florentino Pérez puede expresar su disconformidad con lo que se publica sobre el Real Madrid, pero ello no le da derecho a lanzar acusaciones contra los periodistas y contra los medios de comunicación sin ningún tipo de pruebas. Y mucho menos con actitud y lenguaje machista".

Durante su rueda de prensa, Florentino Pérez hizo referencia a varios medios de comunicación, como ABC, y a algunos periodistas. "Quiero acabar con esta corriente antimadridista en el periodismo, porque hay gente que quiere quedarse con el Madrid. Hemos hecho el club más grande del mundo", declaró el mandatario blanco.