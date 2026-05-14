Aitor Ruibal, del Betis, se operará este viernes del menisco derecho

Ruibal ha sido uno de los jugadores más utilizados por Pellegrini en la temporada que ha culminado con la clasificación para la Liga de Campeones, logro certificado la pasada jornada ante el Elche en La Cartuja y que, una vez conseguido, ha hecho que el jugador adelante su paso por el quirófano.

El centrocampista, de 30 años, ha jugado un total de 27 partidos en los que ha marcado 4 goles y ha hecho gala de su polivalencia al haber sido alineado en defensa, mediocampo y ataque, y ha arrastrado durante la mayor parte de la temporada los problemas de rodilla que finalmente le han hecho operarse.