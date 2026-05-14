Fútbol Internacional
14 de mayo de 2026 a la - 08:40

Aitor Ruibal, del Betis, se operará este viernes del menisco derecho

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Sevilla, 14 may (EFE).- El centrocampista del Betis Aitor Ruibal, uno de los capitanes del equipo y pieza clave para el chileno Manuel Pellegrini, se operará este viernes en Barcelona del menisco externo de la pierna derecha, han informado este jueves fuentes del club bético.

Por EFE

Ruibal ha sido uno de los jugadores más utilizados por Pellegrini en la temporada que ha culminado con la clasificación para la Liga de Campeones, logro certificado la pasada jornada ante el Elche en La Cartuja y que, una vez conseguido, ha hecho que el jugador adelante su paso por el quirófano.

El centrocampista, de 30 años, ha jugado un total de 27 partidos en los que ha marcado 4 goles y ha hecho gala de su polivalencia al haber sido alineado en defensa, mediocampo y ataque, y ha arrastrado durante la mayor parte de la temporada los problemas de rodilla que finalmente le han hecho operarse.