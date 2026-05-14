El colombiano Roger Martínez critica a Lorenzo por excluirlo de la prelista del Mundial

Martínez aseguró en una historia de Instagram ser "el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol", con "23 goles en 30 partidos", y afirmó que compite en "una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo".

El mensaje tomó un tono más duro al final, cuando escribió: "Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué (...) pero no sabes un carajo", acompañado de emoticones interpretados en redes como referencias a "rosca" o favoritismos dentro de la selección.

La reacción del jugador se produce después de que este jueves Lorenzo hiciera pública una lista provisional de convocados de la que saldrán los 26 futbolistas definitivos para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Martínez, de 31 años, no hace parte del grupo habitual de Lorenzo desde 2024 y su ausencia llamó la atención debido a su presente goleador en el Al-Taawon FC de Arabia Saudí.

El atacante había sido utilizado en diferentes posiciones ofensivas durante anteriores procesos con la selección.

Néstor Lorenzo dirige a Colombia desde 2022 y llevó al equipo al subcampeonato de la Copa América 2024, además de clasificarlo al Mundial de 2026.