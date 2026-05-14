El Real Madrid recupera la posesión del Sky Bar del Bernabéu

“El Real Madrid C. F. comunica que el juzgado de lo mercantil competente en el concurso de acreedores de Anastia Gourmet Hostelería, S. L. ha dictado auto autorizando el acuerdo transaccional alcanzado entre la administración concursal y el Real Madrid en relación con el espacio denominado Sky Bar”, publico el Real Madrid en su página web.

“El acuerdo, favorablemente valorado por la administración concursal, por una mayoría de acreedores personados y por el propio juzgado, pone fin a las controversias judiciales existentes entre las partes respecto de dicho espacio”, continuó.

“El juzgado considera que la transacción responde al interés del concurso y de los acreedores, al permitir cerrar el conflicto existente bajo criterios de racionalidad económica y seguridad jurídica”, añadió.

“Asimismo, el acuerdo permitirá al Real Madrid recuperar la posesión del local denominado 'Sky Bar'”, prosiguió.

“Conviene recordar que el Real Madrid ya obtuvo una sentencia favorable en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Madrid relativo a la posesión del citado local”, concluyó el club en su página web.

Un proyecto del Sky Bar, de 700 metros cuadrados, que estaba proyectado para su estreno en abril de 2024, pero un incumplimiento de contrato con la empresa encargada de explotarlo paró un proceso que vuelve a tener el Real Madrid en su mano para ponerlo de nuevo en marcha y que sirva como fuente de ingresos del estadio Bernabéu.