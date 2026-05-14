El Sevilla prepara la visita del Real Madrid tras encadenar tres victorias seguidas

Luis García Plaza cumplió el miércoles en Villarreal su séptimo partido al frente del equipo, tras sustituir en el banquillo al argentino Matías Almeyda, y lo hizo con un triunfo (2-3) que unió a otros dos que logró consecutivamente en el estadio de Nervión, ante la Real Sociedad (1-0) y Espanyol (2-1), con lo que sumó un pleno de nueve puntos en tres encuentros que hacía mucho tiempo que el Sevilla no lograba.

El precedente se remontaba a la temporada 2023-2024, cuando en abril, hace algo más de dos años, el equipo que entonces entrenaba Quique Sánchez Flores, ahora técnico del Alavés, ganó en Getafe (0-1), en Las Palmas (0-2) y al Mallorca en Sevilla (2-1).

Desde entonces, el equipo pasó toda la pasada temporada (2024-2025) sin sumar en LaLiga tres triunfos seguidos y en esta campaña, hasta ahora, sólo había encadenado dos victorias consecutivas en una ocasión, con Almeyda en las jornadas séptima y octava ante el Rayo (0-1) y Barcelona (4-1).

Ahora el Sevilla suma 43 puntos, pero lo apretado de la clasificación entre un numeroso grupo de equipos que aspiran a no descender hace que reciban al Real Madrid sin los deberes hechos.

Para ese partido, Luis García inició este jueves, tras el regreso anoche de Villarreal, su preparación en la ciudad deportiva, donde dirigió la habitual sesión de recuperación tanto en el gimnasio como sobre el césped, informó el club en un comunicado.

La plantilla tiene aún dos entrenamientos más, el viernes y el sábado, este última en el propio Sánchez-Pizjuán, aunque la comparecencia de presa del técnico madrileño previa al choque será el viernes en la ciudad deportiva.

Luis García, sin jugadores de baja por sanción, mantiene como ausencias por lesión una semana más al centrocampista Manu Bueno y el central brasileño Marcao Teixeira, mientras que se espera la evolución de las dolencias del punta Isaac Romero, quien fue el otro que no viajó a Villarreal.