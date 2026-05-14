El título en Inglaterra, la Liga de Campeones en Italia y la jornada en 5 focos

Sábado 16 de mayo. 15:30 CET/13:30 GMT. Sankt Pauli-Wolfsburgo

Tres equipos en 26 puntos, dos descensos directos y la promoción. No hay más margen ni para el Heidenheim ni para el Wolfsburgo y el Sankt Pauli, enfrentados este sábado entre sí en el estadio Millerntor de Hamburgo en una auténtica final por la salvación, en la que no le basta el empate a ninguno de los dos si el Heidenheim gana su duelo en casa contra el Mainz. Pero incluso el triunfo podría no ser suficiente para ninguno de los dos si el Heidenheim vence por más goles que el Sankt Pauli o por tres tantos o más que el Wolfsburgo, que es el que jugaría la promoción si todos empatan. Una situación completamente al límite en la última jornada de la Bundesliga alemana.

Domingo 17 de mayo (12:30 CET/10:30 GMT) o lunes 18 de mayo (20:45 CET/18:45 GMT). Roma-Lazio.

Un derbi, por la Champions… ¿y en lunes?

A vueltas con el horario, por su coincidencia con el Torneo de Tenis de Roma, el derbi aún no tiene fijado definitivamente el momento de su inicio. Propuesto a las 12:30 horas del domingo por la Serie A, la Prefectura de Roma ordenó su traslado al lunes por la noche. Su decisión ha sido recurrida. Debe coincidir además con todos los partidos que tienen en disputa las restantes plazas de la Liga de Campeones: Génova-Milan, Como-Parma, Pisa-Nápoles y Juventus-Fiorentina. Una victoria del Roma lo agita todo aún más para la última cita de la siguiente semana. Casi todo depende del derbi. El Lazio viene de perder la final de la Copa de Italia con el Inter. Necesita redimirse contra su ‘eterno’ rival.

Lunes 18 de mayo. 21:00 CET/19:00 GMT. Arsenal-Burnley.

Al Arsenal, el líder de la liga inglesa, tan solo le quedan dos partidos para volver a ganar la ‘Premier’. Hace 21 años que no la conquista. Desde el curso 2003-04 con Arsene Wenger en el banquillo y Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robert Pires, Cesc Fábregas, José Antonio Reyes, Freddie Ljunberg, Sol Campbell o Patrick Vieira sobre el césped. Demasiado tiempo. Ahora lo tiene más cerca que nunca el grupo dirigido por Mikel Arteta, que primero recibe este lunes al descendido Burnley, con siete derrotas en las últimas diez jornadas y con tan solo cuatro triunfos en toda la liga. Si gana los dos duelos que quedan, el Arsenal será campeón. En la última jornada visita al Crystal Palace.

Martes 19 de mayo. 20:30 CET/18:30 GMT. Bournemouth-Manchester City.

Al Manchester City, segundo dos puntos por detrás del Arsenal a falta de dos jornadas, solo le queda ganar y esperar. No hay otro camino desde el 3-3 de hace dos semanas con el Everton, que le privó de depender de sí mismo en las últimas citas del campeonato. El martes, cuando sepa ya el marcador del Arsenal, saldrá al campo del Bournemouth de Andoni Iraola, que defiende su sexta plaza hacia la Liga Europa, pero aún tiene opciones de alcanzar el quinto puesto hacia la Liga de Campeones, a cuatro puntos. Necesita ganar tanto como el equipo de Guardiola.

Martes 19 de mayo. 21:15 CET/19:15 GMT. Chelsea-Tottenham

La salvación del Tottenham pasa por Stamford Bridge

El Tottenham tiene dos puntos de margen a falta de dos jornadas para esquivar el descenso, tan amenazante desde hace semanas. Entre los ‘Spurs’, que visitan al Chelsea en Stamford Bridge, y el West Ham, que ocupa ahora la antepenúltima posición y que visita al Newcastle, está la caída a la segunda categoría del fútbol inglés. El Tottenham encadena cuatro jornadas sin perder que alimentan su fe en la permanencia. Su rival este martes suma cinco encuentros de liga sin ganar, con cuatro derrotas y un empate, que lo han apartado de la zona europea.