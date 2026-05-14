Isco: "Todavía tengo cuerda para rato"

El malagueño, que el pasado abril cumplió 34 años, concedió una entrevista este jueves a los medios del Betis en la que destacó que confía en recuperarse "bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes".

"No quiero perder mucho tiempo en lo que ya pasó, intento mirar hacia adelante siendo positivo con la confianza de que me voy a recuperar bien. Voy mejorando, es verdad que poquito a poco, pero no pierdo el foco ni la confianza. Son momentos que todos pasamos y nos hacen conocernos también en los momentos malos", argumentó en alusión a su calvario de sucesivas lesiones desde el tramo final de la temporada 2023-24.

Isco reconoció que se emocionó el pasado martes cuando, con la victoria por 2-1 ante el Elche, el equipo aseguró su participación la próxima campaña en la Liga de Campeones, un torneo que el Betis disputará después de veintiún años por segunda vez en su historia, aunque él sí la ha jugado ya muchas veces, con el Málaga, Real Madrid, Valencia y Sevilla, por lo que el conjunto verdiblanco será el quinto.

"Me emocioné mucho porque, como todo el mundo sabe, ha sido un año complicado, de mucha tensión, y aparecieron lágrimas de alegría y también de liberación, ya que hemos conseguido un objetivo muy importante", afirmó.

El internacional, que el venidero curso cumplirá su cuarta temporada en el Betis, admitió que la 'Champions' "siempre ha estado en la cabeza de todos" y que "esa ha sido la mentalidad del equipo durante este año, a pesar de haber pasado momentos difíciles, momentos brillantes, pero ahí es cuando se ve un equipo de verdad".

"Ahora espero que este no sea nuestro techo, que no tengan que pasar luego muchos años otra vez para jugar esta competición, y ojalá hagamos de algo de lo que ha pasado mucho tiempo a jugar año tras año. Ojalá no asentemos en la máxima categoría del fútbol europeo", recalcó.

Isco recordó que "ahora los jóvenes béticos han visto un Betis campeón de Copa, que ha llegado a una final europea (la 'Conference' perdida la pasada campaña), y van a ver a un Betis en la 'Champions', así que este es el camino y ojalá vengan muchos más éxitos con este equipo".

El mediapunta de Arroyo de la Miel desveló, además, que otro de sus objetivos es "ganar un título" con este club y subrayó la curiosidad de que debutó en un partido de Liga de Campeones con el Málaga que entrenaba Manuel Pellegrini y que ahora se ha clasificado otras vez para la máxima competición continental con este técnico chileno.