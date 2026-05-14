Lorenzo defiende inclusión de Villa en prelista al Mundial: "Está jugando, está rindiendo"

"Entiendo la preocupación de la opinión pública, de los periodistas. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre analizamos el tema personal también, nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque él había tenido algún tema (...) Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura", expresó Lorenzo en una rueda de prensa en Bogotá.

Villa, de 29 años, fue condenado a dos años de prisión no efectiva por violencia machista contra quien era su pareja en abril de 2020, Daniela Cortés, por amenazas y lesiones graves "en contexto de violencia de género".

Además, el jugador de 28 años también fue denunciado en mayo de 2022 por otra mujer, Tamara Doldán, por un segundo episodio de violencia machista, presuntamente ocurrido en junio de 2021, por abuso sexual con acceso carnal, agravado por lesiones, del que fue absuelto en octubre del año pasado.

"Yo tuve una conversación con él, no lo hubiera puesto en lista si no lo llamaba y le preguntaba cómo estaba. Lo noté sincero, bien y me dijo: 'Profe, tuve que empezar de cero'", señaló Lorenzo.

El seleccionador agregó: "Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente, en su momento sí se le juzgó y se lo castigó, pero hoy en día está jugando, está a disposición".