El Middlesbrough pide que echen al Southampton del 'playoff' por el espionaje

El 'Boro', que quedó eliminado por el Southampton en semifinales del 'playoff', sorprendió a un asistente de ese equipo tratando de grabar una de sus sesiones de entrenamiento, lo que va en contra de la regulación de la 'English Football League' (EFL).

Este incidente está siendo investigado por una comisión independiente que decidirá la sanción antes del 19 de mayo, cuatro días antes de la final por el ascenso que en principio tienen que jugar en Wembley el Southampton y el Hull City.

Sin embargo, el Middlesbrough publicó este viernes un comunicado en el que lamenta que no pueda intervenir en los procedimientos que está llevando a cabo la EFL contra el Southampton y asegura que la observación y grabación de sus entrenamientos antes de un partido de tanta importancia "ataca a lo más hondo de la integridad deportiva y de la justa competición".

"En estas circunstancias, la única sanción apropiada es una sanción deportiva que impida al Southampton participar en la final del 'playoff'", añadió el club.

En caso de que se expulse al Southampton, la opción más probable es que se readmita al Middlesbrough y que este dispute la final en Wembley el próximo sábado 23 de mayo.