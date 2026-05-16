El Stuttgart jugará la Liga de Campeones y el Friburgo la Liga Conferencia

El Hoffenheim y el Leverkusen jugarán la Liga Europa, mientras que el Friburgo, que goleó al Leipzig por 4-1, se aseguró la participación en la Liga Conferencia, aunque, si ganara la final de la Liga Europa ante el Aston Villa, jugaría la Liga de Campeones.

El Heidenheim, que perdió por 0-2 ante el Maguncia, y el St. Pauli, que cayó por 1-3 ante el Wolfsburgo, descienden a la segunda categoría.

El Wolfsburgo tendrá que ganarse la permanencia en un duelo a doble partido contra el tercero de la segunda Bundesliga.