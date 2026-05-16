El Villarreal defiende la tercera plaza en la despedida de Trejo de Vallecas

El equipo madrileño afronta las dos últimas jornadas del campeonato liguero con la tranquilidad de la permanencia lograda de forma matemática pero con el objetivo de cerrar el curso en Vallecas brindando un triunfo a su afición y seguir en la pelea por la octava plaza, lo que le permitiría repetir la mejor posición histórica en el campeonato.

Todas las miradas del Rayo están puestas en la final de Liga Conferencia frente al Crystal Palace del 27 de mayo y por ello Iñigo Pérez, debido a la acumulación de minutos de sus jugadores, podría dar descanso a alguno de ellos como Oscar Valentín o Florian Lejeune.

Los que no estarán seguro son el extremo Isi Palazón, que sigue sancionado, y el atacante marroquí Ilias Akhomach, que se recupera de una lesión, mientras que es duda el centrocampista Gerard Gumbau, que acabó con molestias el último duelo contra el Valencia.

El partido será especial para el mediapunta argentino Oscar Trejo, que no seguirá en el Rayo Vallecano y que recibirá un homenaje de la afición franjirroja tras diez temporadas en el equipo, con el que ha jugado, hasta el momento, 333 partidos oficiales, siendo el extranjero que más veces ha vestido la camiseta con la franja.

El Villarreal, por su parte, viaja a Vallecas con la intención de intentar asegurar si puede la tercera plaza en la clasificación, opción que pasa por ganar su partido y esperar que el Atlético de Madrid no lo haga.

Los castellonenses, tras haber conseguido hace semanas su objetivo principal de enlazar una segunda clasificación para la Liga de Campeones, llegan tocados tras la derrota en casa frente al Sevilla, un resultado que ha truncado una de las mejores rachas de resultados de los últimos tiempos.

Marcelino García Toral mantendrá la idea de hacer cambios y rotaciones y tiene la baja de Juan Foyth por lesión y la de Renato Veiga por sanción.

Tras apostar por el equipo más reconocible ante el Sevilla, volverían al equipo futbolistas como Rafa Marín, Santiago Mouriño, Santiago Comesaña, Tajon Buchanan o Tani Oluwaseyi entre otros.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Pedro Díaz, Valentín; De Frutos, Unai López o Trejo, Camello; y Alemao.

Villarreal: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Pau Navarro, Sergi Cardona; Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alfon; Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi.