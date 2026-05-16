Julián, Nico, Barrios, Cardoso, Llorente, Giménez, Molina y Mendoza, bajas ante el Girona

Salvo Llorente, que cumplirá sanción por su expulsión del pasado martes ante Osasuna en El Sadar, las siete restantes ausencias son por lesión: Julián Alvarez, Giménez y Johnny Cardoso, con sendos esguinces de tobillo, y Barrios, Mendoza, Nico González y Molina, con sendas lesiones musculares. Todos siguen con su proceso de recuperación.

Ninguno de los siete lesionados participó en la sesión matutina de este sábado, en la que Giuliano Simeone se ejercitó por segundo día seguido con el grupo, con lo que se prevé que estará disponible para el choque ante el Girona, después de dos encuentros de baja por un golpe en la cintura.

También vuelve Álex Baena, sancionado el martes en El Sadar.

Además, el técnico dispuso de nuevo en la sesión de los jugadores del filial Javi Morcillo y Julio Díaz, que también formarán parte de la convocatoria ante el Girona, además de otros futbolistas del segundo equipo, a la espera del desarrollo del choque de este sábado contra el Eldense, en el que se juega el ascenso directo en las últimas dos jornadas.