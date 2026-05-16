Rashford y De Jong, ausentes en el último entrenamiento previo al Barcelona-Betis

El neerlandés ya se quedó fuera de la convocatoria en el encuentro del pasado miércoles contra el Deportivo Alavés, mientras que el inglés fue titular en Mendizorroza.

El equipo azulgrana llegará a la cita con la única baja confirmada del atacante Lamine Yamal, que se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda contra el Celta y no volverá a vestir de azulgrana esta temporada.

El entrenador Hansi Flick comparecerá este sábado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras el entrenamiento para dar más detalles sobre el estado de la plantilla.