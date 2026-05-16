Simeone: “Esperemos que con Apollo estemos fuertes para seguir creciendo como equipo”

Majadahonda (Madrid), 16 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que sabe “las situaciones de salida que pueden haber” en el equipo para la próxima campaña y asumió que habrá que “ir a buscar” al mercado, por lo que esperó que, “con la llegada de Apollo” (el fondo de inversión estadounidense que ha comprado el 57 por ciento de las acciones del club), estén “fuertes” para “seguir creciendo como equipo”.