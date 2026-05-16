16 de mayo de 2026 a la - 08:35
Simeone: “Esperemos que con Apollo estemos fuertes para seguir creciendo como equipo”
Majadahonda (Madrid), 16 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que sabe “las situaciones de salida que pueden haber” en el equipo para la próxima campaña y asumió que habrá que “ir a buscar” al mercado, por lo que esperó que, “con la llegada de Apollo” (el fondo de inversión estadounidense que ha comprado el 57 por ciento de las acciones del club), estén “fuertes” para “seguir creciendo como equipo”.
“Sería buenísimo (tener la plantilla completa y cerrada para la próxima temporada antes del inicio del Mundial, que comienza el próximo 11 de junio), pero veremos cómo va generándose el mercado. Sabemos de las situaciones de salida que pueden haber y, como todos los equipos, de tener que ir a buscar”, expuso en rueda de prensa.
“Esperemos que, con la llegada de Apollo, estemos fuertes para poder seguir creciendo como equipo, sobre todo, porque está claro que, como club, hemos crecido enormemente. Está claro que necesitamos crecer como equipo”, advirtió.