Un Zaragoza en la UCI se la juega ante un Sporting que quiere frenar la caída libre

El Cádiz, equipo que marca la diferencia entre los puestos de descenso y de permanencia, empató este viernes (1-1) con el Castellón, lo que elevó en un punto la distancia con los blanquillos, hasta los cinco, con nueve puntos todavía en juego.

De esta manera, el complejo reto de la salvación todavía se vuelve más exigente, en un momento de la temporada en el que el conjunto de David Navarro suma múltiples bajas.

Así, y aunque los blanquillos recuperarán para este domingo a Yussif Saidu y a Dani Tasende, pierden a un fijo en la defensa, Pablo Insua, y todo apunta a que tampoco estarán Francho Serrano y Rober González, mientras que Mario Soberón, expulsado la semana pasada, y Carlos Pomares, que cumple ciclo de amarillas.

Se únen a las bajas ya conocidas de Martín Aguirregabiria y Raúl Guti, mientras que Nikola Cumic, Mawuli Mensah y Jawad El Yamiq se incorporaron el viernes a los entrenamientos.

Lo que sí parece claro es que la portería la ocupará Adrián Rodríguez, mientras que Juan Larios o Tasende y Juan Sebastián podrían situarse en los laterales y Aleksandar Radovanovic y Jawad El Yamiq o Álex Gomes en el eje defensivo.

El centro del campo lo podrían componer Toni Moya y Keidi Bare, a los que se podrían sumar en las alas Hugo Pinilla y Sebas Moyano, y arriba, la delantera la podrían formar Kenan Kodro y Dani Gómez.

Por su parte, el Sporting llega sin objetivos clasificatorios en juego, más allá de ofrecer una imagen competitiva al margen del resultado.

Un honor, como club, que su técnico, Borja Jiménez, defendió en la previa como uno de los argumentos por los que salir a competir de la mejor manera ante los maños.

Un buen resultado en Zaragoza permitiría, en todo caso, frenar la caída libre del equipo en la tabla en las últimas semanas y cortar su mala racha reciente en la que tan solo han sumado tres de los últimos quince puntos.

Un desplazamiento que se le da muy mal a los rojiblancos, donde no gana desde el año 2010, en Primera División, y que encadena desde entonces doce partidos sin conocer la victoria en tierras zaragozanas.

El desafío aumenta con las bajas de Otero y Dubasin por sanción, siendo las dos principales referencias ofensivas del equipo de Borja Jiménez, que posiblemente opte por un Amadou con pocos minutos en la temporada y posiblemente un cambio de sistema respecto a la última jornada.

Podría volver a la defensa de cuatro atrás con Yáñez en portería, Rosas, Pablo Vázquez, Cuenca y Diego Sánchez, doble pivote para Manu Rodríguez, novedad en el once, y Smith, con Corredera algo más adelantado, Gelabert echado a un costado, Gaspar en el otro y en punta el citado Amadou.

Continúan los lesionados Queipo, Oliván, Nacho Martín, Loum y Ferrari, siendo las grandes novedades dos atacantes del juvenil, Dani Paul y Mario Fernández, a raíz del comienzo de la promoción de ascenso del filial a Segunda RFEF.

Zaragoza: Adrián; Larios o Tasende, Radovanovic, El Yamiq o Álex Gomes, Juan Sebastián; Toni Moya, Keidi Bare, Pinilla, Moyano; Dani Gómez, Kodro.

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Cuenca, Diego Sánchez; Manu Rodríguez, Smith, Corredera; Gelabert, Gaspar Campos y Amadou.

Árbitro: Jon Ander González (colegio vasco).