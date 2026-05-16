Valverde continúa su recuperación sobre el césped pero apunta al Athletic

Valverde llevó a cabo trabajo físico en solitario, ejercicios iniciales de calentamiento con balón y siempre sin impactos para no asumir riesgos y continuar con su vuelta paulatina al terreno de juego.

Sin Valverde y con otros cinco lesionados, además de Dani Ceballos, apartado por Arbeloa, afrontará el Real Madrid su visita al Sevilla este domingo (19:00 horas CEST, -2 GMT).

Andry Lunin por un proceso vírico; Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, un rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; y Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha, completan la lista de bajas del Real Madrid.

Por su parte, Arbeloa sí podrá contar con Dean Huijsen, recuperado del proceso vírico que le hizo perderse el partido ante el FC Barcelona y el Real Oviedo.

Completado el último entrenamiento, en el que participó con normalidad el francés Kylian Mbappé tras el intercambio de declaraciones con su técnico en el que aseguró que era “el cuarto delantero”, el Real Madrid pondrá rumbo a Sevilla durante la misma mañana del partido.