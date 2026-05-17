Defensora del pueblo de Colombia cuestiona la inclusión de Villa en prelista del Mundial

En una carta abierta enviada a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la funcionaria aseguró que "la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia" y advirtió que la eventual convocatoria de Villa "no es solamente una discusión deportiva".

"Villa fue condenado judicialmente por hechos de violencia basada en género y enfrentó además una acusación por abuso sexual. Estos antecedentes no pueden reducirse a 'problemas personales' ni separarse por completo de la responsabilidad pública que implica llevar la camiseta de Colombia en un Mundial", indicó Marín en la carta.

La defensora recordó además el caso del exseleccionador nacional Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien dejó el cargo en 2011 tras agredir a una mujer, y afirmó que en ese momento el país entendió que la selección de fútbol "no podía convivir simbólicamente con la violencia contra las mujeres".

"Cuando se viste esa camiseta, el jugador inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes", añadió Marín, quien sostuvo que relativizar la violencia contra las mujeres por el talento o el rendimiento deportivo "envía un mensaje desolador".

La controversia surgió después de que Lorenzo incluyera a Villa, atacante de 29 años y jugador del club argentino Independiente Rivadavia, en la prelista ampliada de Colombia para el Mundial de 2026, aunque la convocatoria definitiva se anunciará el próximo 1 de junio.

En junio de 2023, la Justicia argentina condenó a Villa a dos años y un mes de prisión excarcelables por violencia contra la mujer y basada en género contra su expareja Daniela Cortés, en un caso ocurrido en 2020 cuando el atacante jugaba en Boca Juniors.

El futbolista también enfrentó otro proceso judicial por presunto abuso sexual con acceso carnal, por el que fue absuelto en 2024.

Lorenzo defendió el jueves la inclusión de Villa en la prelista mundialista al asegurar que "está jugando, está rindiendo" en el Independiente Rivadavia.

"Entiendo la preocupación de la opinión pública, de los periodistas. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre analizamos el tema personal también, nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque él había tenido algún tema (...) Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura", expresó Lorenzo en una rueda de prensa en Bogotá.