Huiqui afirma que no hay mejor equipo que Cruz Azul para pelear por el título del Clausura

"Merecidamente estamos en una final. Lo hablé con mis jugadores y creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el campeonato. Nuestra gestión ha sido muy simple, ha sido darle un poco de orden, de idea y de estructura al equipo que se ha desempeñado a la altura”, aseguró el técnico.

'La máquina' consiguió este sábado su pase a la final del certamen al derrotar por 1-2 al Guadalajara en el partido de vuelta de la semifinal con goles de Jeremy Márquez y el argentino Agustín Palavecino; por Chivas marcó Omar Govea.

Cruz Azul avanzó con marcador total de 4-3 luego de que en el juego de ida, del miércoles anterior empató 2-2.

Huiqui, quien llegó al banquillo en abril pasado en lugar del argentino Nicolás Larcamón, destacó el buen funcionamiento que mostraron sus jugadores y su disposición para superar los malos resultados que tuvieron en la primera parte de la temporada.

También señaló que la unión del plantel fue trascendental para llegar a esta instancia.

“Fue complicado para los muchachos porque a pesar de que tuvieron buenos partidos entraron en una racha en la que no consolidaron el funcionamiento. Cuando yo al llegué sentí esa necesidad de que requerían un apoyo muy básico, un apoyo de amigo y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas”, explicó.

El estratega afirmó que, una vez terminado el torneo, le gustaría mantenerse al frente del plantel, aunque por ahora está concentrado en conseguir el décimo título para la institución.

“Va a depender de muchos factores. Realmente ahorita lo que me importa mucho es poder disfrutar la final, trabajarla bien y que la institución y la gente pueda tener un título más”, concluyó.

En la final, el Cruz Azul se enfrentará al ganador de la otra semifinal que este domingo disputarán Pumas UNAM y Pachuca.