A 24 días del Mundial 2026: La era de las 24 selecciones que quedó en el recuerdo

Esta decisión ha evocado la nostalgia de quienes recuerdan las cuatro ediciones jugadas entre 1982 y 1994 como una de las eras más competitivas del torneo con un factor común: 24 equipos luchaban por la gloria.

La implementación del formato de 24 selecciones en España 1982 marcó una transformación que buscaba un equilibrio entre más espectáculo y competencia intensa. Durante poco más de una década, el calendario se mantuvo fijo en 52 partidos, una cifra que se duplicará en la edición veintitrés de la competición.

El torneo de 1982 fue el escenario del resurgimiento de Italia, que de la mano de un letal Paolo Rossi —goleador con 6 tantos— se llevó el trofeo, tras una sequía de 44 años.

El formato permitió que potencias como Brasil y la Argentina de un joven Diego Armando Maradona se midieran en una segunda fase de grupos que todavía es recordada por su altísima intensidad.

Para México 1986, el sistema de eliminación directa desde octavos de final se consolidó, brindando el escenario perfecto para la consagración de Argentina.

Aunque la Albiceleste levantó la copa, el botín de oro fue para el inglés Gary Lineker con 6 dianas, pero la competencia goleadora era tan estrecha que Maradona, Careca y Emilio Butragueño quedaron apenas un tanto por detrás.

Cuatro años más tarde, Italia 1990 mostró la cara más táctica y defensiva de esta era. En un torneo de marcadores cortos, Alemania recuperó el trono mundial, mientras el protagonismo individual recayó en el local Salvatore Schillaci, quien con 6 goles lideró una tabla de artilleros en una edición donde cada error costaba la eliminación inmediata.

El cierre de esta etapa en Estados Unidos 1994 dejó un legado estadístico que aún hoy desafía la lógica del crecimiento exponencial. A pesar de contar con solo 52 encuentros, esta edición se mantiene como la de mayor éxito en taquilla de la historia. Con una asistencia total de 3.587.538 espectadores, el torneo donde Brasil alcanzó su tetracampeonato demostró que la cantidad no siempre dicta el éxito.

La eficiencia de aquel Mundial fue asombrosa: registró un promedio de 68.991 personas por partido, una cifra que ninguna edición posterior de 32 equipos logró superar.

En lo deportivo, la bota de oro fue compartida por el búlgaro Hristo Stoichkov y el ruso Oleg Salenko, ambos con 6 goles, cerrando un ciclo donde el promedio de gol de los líderes se mantuvo curiosamente estable y que no dista mucho de las cifras conseguidas por los goleadores de los torneos posteriores.

Un factor distintivo de estas cuatro copas fue la clasificación de los mejores terceros. Esta mecánica inyectó un dramatismo único a la fase de grupos, con selecciones que parecían desahuciadas como la Argentina de 1990 o la Italia de 1994, que aprovecharon esta segunda oportunidad para reorganizarse y llegar a la final.