Cabrera: "Nos hemos podido sacar este lastre cuando más quemaban las papas"

El futbolista uruguayo, en declaraciones al club blanquiazul, recordado que el cuadro periquito ha pasado de no vencer en todo el año 2026 y acariciar la zona roja de la clasificación a ganar de forma consecutiva a Athletic (2-0) y Osasuna (1-2). La salvación, a falta de una jornada, ya es matemática.

Cabrera ha asegurado que el curso ha sido "de muchísimo aprendizaje". El defensa no ha encontrado explicación para el rendimiento en la segunda vuelta: "Ha sido una cosa extrañísima. Sobre todo por el hecho de haber hecho tan buena primera vuelta". Antes de enero, el equipo estaba instalado en Europa.

El jugador ha reconocido que se han producido "cosas inexplicables", pero se ha mostrado muy feliz por haber firmado la permanencia. "Era un bloqueo que teníamos. El equipo ha demostrado una madurez terrible. Sin lugar a dudas esto lo hemos sacado todos juntos", ha reflexionado.

El blanquiazul ha avanzado que el Espanyol no se relajará y apuesta por ir a ganar en la última jornada contra la Real Sociedad. "Vamos a por los 48 puntos, es el objetivo", ha insistido. Cabrera ha considerado que es la mejor forma de agradecer a la afición el apoyo durante la campaña.