El Pumas de Robert Morales es finalista en México

Una falla del delantero venezolano Salomón Rondón frente al arco abierto del portero costarricense Keylor Navas resultó decisiva para que los Pumas avanzaran este domingo a la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano al vencer 1-0 al Pachuca en la vuelta de la semifinal.

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En la ida, los Tuzos habían triunfado por 1-0 y al quedar la serie igualada, los “felinos” avanzaron por ventaja deportiva, por su mejor campaña en la fase regular.

“El Gladiador” Rondón ingresó al partido cuando los Tuzos del Pachuca necesitaban con urgencia un gol que les diera el pase a la final, y al minuto 92 desperdició la mejor oportunidad de su equipo en todo el partido.

De esta manera, Keylor Navas llegó a su primera final en el balompié mexicano a los 39 años de edad, en su segundo torneo con los felinos.

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“En los 180 minutos fuimos un equipo superior al rival, pero el fútbol también es contundencia. En casa tuvimos la oportunidad de hacer más goles y no pudimos, y acá generamos cinco o seis ocasiones buenas y no pudimos concretarlas”, dijo el argentino Esteban Solari, entrenador del Pachuca.

Tras perder el partido de ida el jueves con el mismo marcador, los Pumas se volcaron al frente en la vuelta para continuar en pie de lucha en este histórico torneo en el que terminaron como líderes con 36 puntos. En 30 años de torneos cortos, los felinos nunca habían alcanzado esa cifra.

“Estoy feliz porque a mi llegada, hace un año, uno de los objetivos era estar en la final; el torneo pasado fue de mucho aprendizaje y en este torneo lo logramos” , comentó Efraín Juárez, entrenador de los Pumas.

Jordan Carrillo fue el héroe de los Pumas al marcar el único gol del partido con un tiro libre al minuto 56.

Carrillo llegó al club universitario para este torneo a préstamo, cedido por el Santos. El mediocampista de 24 años ha sido el goleador de los Pumas en la fase final y su nombre fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores que Javier Aguirre, seleccionador de México, entregó a la FIFA como requisito previo a la Copa del Mundo.

La eliminatoria terminó con empate global de 1-1 y ese liderato valió el boleto a la final para los Pumas por el criterio de mejor posición en la fase regular. Los Tuzos llegaron a la fase final como cuartos de la tabla.

Robert Morales también falló

En la vuelta, los Pumas ofrecieron una versión opuesta a la cautelosa que mostraron en el juego de ida. Iniciaron con intensidad por los costados para enviar servicios a sus dos puntas: el brasileño Juninho Vieira y el paraguayo Robert Morales.

“Pantera” Morales tuvo las dos mejores oportunidades del primer tiempo; primero estrelló un remate de cabeza en el travesaño y luego voló un remate frontal con el marco abierto.

Los Tuzos se dedicaron a soportar los embates felinos, pero cambiaron de actitud al verse en desventaja. Solari envió al campo a Rondón, quien tuvo en los botines el pase a la final con una asistencia del brasileño Robert Kenedy, pero voló su remate en la agonía del partido.

En la final, los Pumas se enfrentarán al Cruz Azul, que el sábado venció 2-1 de visita a Chivas de Guadalajara en el estadio Jalisco, y ganó la eliminatoria con marcador global de 4-3.

Los Pumas llegaron a su decimosexta final; la anterior la perdieron ante e León en el torneo Guard1anes (Apertura) 2020. Los felinos lograron su título más reciente en el Clausura 2011 contra el Morelia. AFP