Fallece el argentino Raúl Castronovo, goleador del Málaga en la década de los setenta

"El Club lamenta el reciente fallecimiento a los 77 años de Raúl Castronovo, futbolista argentino que perteneció al Club Deportivo Málaga en la década de los setenta", indicó en un comunicado la entidad blanquiazul.

Raúl Osvaldo Castronovo Zanón, nacido en la ciudad argentina de Rosario en 1949, fue un delantero que despuntó pronto en Sudamérica, en el Rosario Central y seguidamente en el Peñarol de Montevideo, donde se proclamó máximo goleador de la Copa Libertadores en 1971 anotando diez tantos.

Castronovo dio el salto a Europa en el Nancy francés (1971-74), club de procedencia antes de firmar por el Málaga en la 74-75 en Primera División, siendo el máximo goleador con diez goles, si bien el Club Deportivo Málaga bajó de categoría.

En la temporada 1975-76 siguió en el club blanquiazul, pero no disputó ningún minuto por el exigente cupo de extranjeros de la época, que le imposibilitó competir en una campaña en la que el Málaga logró el ascenso a la élite de la mano de Mirolad Pavic.

De vuelta a Primera, Castronovo volvió a destacar en el apartado realizador con siete tantos en veintitrés partidos ligueros de la 76-77.

El curso 77-78 fue el último del atacante rosarino en el CD Málaga, con tres goles en dos partidos de Segunda en el inicio de aquella temporada.

Se fue al Hércules de Alicante, por entonces en Primera División, y en la 78-79 militó también en la élite en las filas del Salamanca. Su periplo en España acabó con 30 años en la 79-80, en la categoría de plata, en el Algeciras.