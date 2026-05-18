Florentino Pérez: "Carvajal es una leyenda y símbolo del Real Madrid y su cantera"

"Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club", compartió el club en su página web.

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa", añadió.

Un Carvajal que dirá adiós a su etapa como jugador del Real Madrid después de 13 temporadas en las que ha logrado 27 títulos y disputará 451 partidos, el último, este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club en el que se despedirá del conjunto blanco sobre el césped.