Matías Moreno: “Vamos a dejar la vida en la última fecha”

“La verdad que se agradece porque en esos momentos que necesitamos de su aguante, de su ayuda, que nos atacan, que sufrimos… los sentimos a ellos, nos ayudan mucho, son el jugador que siempre está con nosotros, que creo que lo tenemos muy presente y nada, agradecerles y decirles que vamos a dejar la vida en la última fecha”, dijo a los medios oficiales del club.

Con los tres puntos sumados ante el Mallorca, el Levante tiene 42 y tendrá asegurada la salvación si puntúa en la última jornada en el campo del Betis y si pierde debe esquivar empatar a puntos con el Elche, ya que tiene perdida la diferencia de goles particular con el equipo ilicitano.

Matías Moreno señaló la importancia de no pensar en el resto de equipos. “No hay que ver otro resultado, tenemos que seguir afrontando los partidos como lo hacemos, como una final, creo que haciéndolo de esa manera va a ser lo mejor para nosotros y para nuestra gente”, indicó.

Además, el defensa argentino del Levante subrayó la madurez del equipo en el triunfo ante el Real Mallorca y la solidez defensiva que mostraron tras algunos partidos en los que habían sufrido goles en contra en los primeros minutos del encuentro.

“Veníamos sufriendo goles tempranos, creo que supimos dar vuelta a eso, tener la cabeza fuerte. Creo que eso nos ayuda mucho en los partidos a no dejar de intentarlo, no dejar de correr, de darle la alegría a la gente que creo que ante el Mallorca se dio todo muy bien”, explicó.

“La verdad que muy contento, venimos trabajando mucho, venimos sufriendo también, pero contento porque seguimos afrontando los partidos de la misma forma que nos pusimos de objetivo y estoy contento por todo el grupo y la gente”, agregó.