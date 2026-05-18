Thibaut Courtois nuevo copropietario del CD Extremadura, de la Tercera División española

El equipo de Almendralejo ha conseguido recientemente el ascenso directo, cuarto consecutivo, a dicha categoría del fútbol español tras proclamarse campeón del grupo IV de Segunda Federación.

De esta forma, según ha informado el Extremadura en nota de prensa, el guardameta belga entra en el accionariado del club extremeño como copropietario, junto con su actual presidente Daniel Tafur, quien continuará liderando el proyecto deportivo e institucional como presidente

"La operación, en la que se ha estado trabajando durante casi un año, se cierra en un momento histórico para el club: el CD Extremadura acaba de firmar su cuarto ascenso consecutivo y regresa a Primera Federación, un récord en el fútbol español que confirma la solidez del proyecto deportivo e institucional", ha destacado el conjunto extremeño.

Con esta incorporación, el CD Extremadura se convierte en el segundo proyecto de inversión de NXTPLAY en un club de fútbol, tras la entrada de la plataforma en el capital del Le Mans FC, conjunto que la pasada semana logró el ascenso a la Ligue 1, máxima categoría del fútbol francés.

"Este doble éxito sitúa a ambos clubes del ecosistema NXTPLAY ascendiendo de categoría en la misma temporada", ha señalado el CD Extremadura.

A su juicio, ambas partes ya trabajan conjuntamente en la planificación de la próxima temporada, que se afronta como "la más exigente y ambiciosa" del proyecto y en la que "la afición extremeña podrá seguir soñando con el regreso del club al fútbol profesional y de máximo nivel".

“Damos la bienvenida a NXTPLAY, Thibaut Courtois y Gonzalo Vila al CD Extremadura. Llevamos cuatro años reconstruyendo este club desde sus cimientos, con un equipo que ha creído en el proyecto desde el primer día y una afición que nunca ha dejado de empujar", ha declarado por su parte Tafur.

En su opinión, la incorporación de NXTPLAY como coinversor es la "consecuencia natural" del trabajo.

Así, ha destacado la "visión global y ambición real" de la plataforma, que "entiende dónde estamos y hacia dónde queremos ir".

"Lo que comienza ahora no es un cambio de rumbo, sino un acelerador del rumbo que ya teníamos. Y es la mejor noticia posible para los aficionados que llevan años soñando con devolver al Extremadura al lugar que le corresponde", ha concluido.

"En NXTPLAY invertimos donde vemos proyectos auténticos, gente que sabe lo que hace y potencial real para construir algo grande. El CD Extremadura cumple las tres cosas", ha asegurado Courtois.

En su opinión, el Extremadura es un club "con historia en el fútbol español, una afición extraordinaria y una directiva que ha demostrado año tras año cómo se construye un proyecto serio".

"Llegamos como socios para sumar a lo que ya está funcionando, y para acompañar al club en la temporada más exigente que tiene por delante", ha apuntado en declaraciones recogidas por el propio club.

Fundado en 1924 y refundado en su forma actual en junio de 2022 bajo la presidencia de Daniel Tafur, el Extremadura vivió su época dorada en las temporadas 1996-1997 y 1998-1999, cuando compitió en Primera División.

Desde su refundación, ha protagonizado cuatro ascensos consecutivos, además de la conquista de la Copa Federación en 2024 y la eliminación de la UD Las Palmas en la Copa del Rey, antes de caer por la mínima ante el Sevilla FC.

Por su parte, NXTPLAY es una plataforma de inversión especializada en activos deportivos, IPs globales y compañías en la intersección entre deporte, medios y entretenimiento.

Su cartera incluye también propiedades deportivas internacionales como la E1 Series —el campeonato mundial de motonáutica eléctrica— a través de su franquicia Sierra Racing Club, y marcas globales de consumo en la intersección entre deporte y lifestyle como Oakberry.