A 23 días del Mundial: Los 23 juegos que hacen de Ciudad de México la capital del fútbol

La única que, tras la edición 23, habrá albergado partidos de tres torneos distintos y que ha sido la sede de 23 juegos, un récord en el que empata con Rayán (Catar), pero que ampliará en apenas unas semanas.

La capital mexicana y su imponente cifra que la hace aspirante a capital del fútbol requirió del protagonismo de su recinto más icónico, el Estadio Azteca, emblema del Mundial de 1970 que recibió 10 compromisos, mientras la consolidación del registro llegó en 1986 cuando sumó otros 13 partidos: nueve en el 'Coloso de Santa Úrsula' y cuatro en el Estadio Olímpico Universitario.

Estas canchas fueron el escenario de los momentos más recordados del fútbol y allí se disputaron dos de las finales más icónicas de todos los tiempos, que sirvieron de vitrina para la consagración absoluta de los dos más grandes mitos del deporte: el Brasil de Pelé en 1970 y la Argentina de Diego Armando Maradona en 1986.

Entre esos 23 juegos, el césped del Azteca también cobijó el legendario 'Partido del Siglo' en las semifinales de 1970, un duelo entre Italia y Alemania que se prolongó hasta la prórroga y terminó 4-3 a favor de la Azzurri.

Allí se registró para la posteridad la conmovedora imagen de Franz Beckenbauer jugando con el hombro dislocado y el brazo vendado pegado al cuerpo.

La mística de Ciudad de México está intacta, a pesar de que en Qatar 2022 Rayán se hizo un hueco en la cima de esta estadística.

A diferencia de las décadas de tradición mexicana, la metrópoli de Oriente Medio alcanzó los mismos 23 encuentros en apenas 29 días, con actividad en tres lujosos recintos, el Ahmad bin Ali, el Ciudad de la Educación y el Internacional Jalifa.

Ciudades con un peso histórico innegable como Montevideo, que se planta en 18 partidos, y Río de Janeiro, que acumula 15 encuentros, también hacen presencia, mientras otros templos suramericanos como Buenos Aires y São Paulo representan la tradición de la región con 12 compromisos.

A su enorme legado deportivo, la capital azteca añade su magnetismo cultural, algo que la convierte en el epicentro soñado para los fanáticos del balón, que pueden disfrutar de su vibrante oferta gastronómica, la riqueza de sus zonas históricas y la calidez de su gente, elementos capaces de transformar una visita al estadio en una experiencia festiva, donde el fútbol se vive como una religión.

La paridad en el liderato histórico con Rayán, no obstante, tiene los días contados en este torneo. La agenda oficial le ha asignado cinco compromisos más en el Azteca, incluyendo la apertura.

Con este nuevo despliegue, la balanza se inclinará definitivamente del lado mexicano, elevando el listón a un total de 28 partidos en su historial.

Este desempate ya genera una enorme expectativa por el colorido de las selecciones que pisarán su territorio en la fase de grupos.

Equipos de enorme arrastre popular como Colombia o el Tri ya tienen asegurados encuentros en la capital mexicana, lo que garantiza tribunas llenas y asegura que la primera urbe tres veces mundialista vuelva a reinar en absoluta soledad.