Atubolú: "Para casi todos nosotros está final es el punto más alto de nuestra carrera"

"Una final así es para casi todos en el equipo el punto máximo que han alcanzado hasta ahora en sus carreras", dijo Atubolú en declaraciones al canal RTL.

Ya la llegada a la final es algo histórico para el club del suroeste alemán que nunca antes había alcanzado una instancia similar en el fútbol continental.

"Se siente una gran gratitud por lo alcanzado hasta ahora, pero todos queremos dar también el último paso, lograr lo que nunca antes había logrado el club en la historia y conquistar el título", dijo, por su parte, el entrenador, Julian Schuster.

El capitán, Chistian Günter, dijo que aunque el Aston Villa es un rival díficl en un partido "todo es posible".