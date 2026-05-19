Cusco y Medellín juegan a recuperar algo del tiempo perdido

Un tercer puesto al final de la fase de grupos garantiza el paso a una liguilla por un cupo en los octavos de final en la Copa Sudamericana.

Pero Independiente Medellín no desiste aún de la posibilidad de alcanzar uno de los dos cupos que dan paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. De fracasar en el intento, le quedará la opción de pelear por el ingreso en la Sudamericana.

Ante, de conocerse la suerte de los colistas en el partido de la quinta y penúltima jornada, el líder Flamengo (8 puntos) recibirá el mismo miércoles a Estudiantes de La Plata (6) en Río de Janeiro.

El entrenador de Cusco, el uruguayo Alejandro Orfila, aprovechará las condiciones especiales del estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado a 3.000 sobre el nivel del mar, para desplegar un juego ofensivo a partir del mediocampista argentino Lucas Colitto, autor del gol a Estudiantes en la pasada fecha.

Asimismo, al extremo peruano José Manzaneda y al delantero argentino-ecuatoriano Juan Tévez deben estar en el once titular para aumentar la presión sobre el equipo rojo de Medellín.

La formación colombiana necesita superar el mal momento que pasó en la cuarta jornada cuando el encuentro con Flamengo quedo en suspense tras los disturbios generados por fanáticos en las gradas del estadio Atanasio Girardot en repudio a la eliminación de la fase final de la liga colombiana.

Flamengo ha pedido a la Conmebol que sea declarado ganador por reglamento, adjudicándose los tres puntos, por la cancelación, lo cual será resuelto por los tribunales de la entidad deportiva.

El técnico interino de Medellín, Sebastián Botero, dirigirá al equipo en medio de la crisis que atraviesa el club con la expectativa de alcanzar un buen resultado con algunas de sus jóvenes figuras como el delantero Andrés 'el Tanque' Dávila, el centrocampista Keiner Klinger, el volante Esneyner Mena y el extremo John Montaño.

El partido del miércoles en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco se disputará a las 21.00 horas (02.00 GMT del jueves) y será arbitrado por el chileno Fernando Véjar.