El 'Dibu' Martínez, de despedirse entre lágrimas a disputar una final

El conjunto entrenado por Unai Emery peleará por conseguir un título europeo que no logra desde hace más de 40 años (Copa y Supercopa de Europa) con una de sus grandes figuras como es el 'Dibu', que tras finalizar el duelo ante el Tottenham Hotspur en la penúltima jornada de la pasada Premier League, dejó una de las imágenes más recordadas después de abandonar el campo aplaudiendo entre lágrimas.

Tras el episodio, todos daban por hecho su salida y muchos le vincularon al Manchester United, una de las entidades más interesadas por el futbolista, ganador del premio The Best al mejor portero en 2022 y 2023 y del Lev Yashin en 2023 y 2024.

Sin embargo, tras el mercado de fichajes, el campeón del Mundo con Argentina en 2022, no recibió ofertas concretas que igualaran las pretensiones del Aston Villa ni de equipos que disputaran la Liga de Campeones y se mantuvo en la plantilla del conjunto de Birmingham, con el que tiene contrato hasta 2029

A sus 33 años y en su sexta temporada en el Aston Villa, el meta ha mantenido su 'status' de titular indiscutible para guiar al equipo a la final de la Liga Europa y conseguir la clasificación para la Liga de Campeones vía Premier League, en la que independientemente del resultado de la última jornada se mantendrán en las posición que dan acceso a la máxima competición de clubes a nivel europeo.

El guardameta no ha tenido un camino fácil. A los dieciocho años, abandonó su país para fichar por el Arsenal, y como él mismo ha reconocido el motivo fue para ayudar a su familia económicamente.

A pesar de estar once años en el club del norte de Londres, nunca consiguió asentarse ni disponer de muchas oportunidades al jugar únicamente 38 partidos y enlazando varias cesiones consecutivas sin encontrar estabilidad.

Oxford United, Reading, Wolverhampton Wanderers, Rotherham y Sheffield Wednesday fueron algunas de las cesiones que tuvo el argentino, que llegó a vestir los colores del Getafe en 2017, en un año en el que únicamente jugó seis partidos de Liga y dos de Copa del Rey.

Después de alzarse con la FA Cup en 2020 y la Community Shield en el verano de 2021, el Aston Villa se interesó por el argentino y realizó una gran inversión de más de 20 millones, convirtiéndose en el portero argentino más caro de la historia, récord que aún mantiene.

Desde su llegada, en un momento complicado del club que venía de salvarse del descenso, se hizo con la titularidad y se convirtió en una pieza fundamental para el equipo disputando 255 partidos hasta la fecha.

Si el Aston Villa llega a una final con penaltis, tiene motivos para confiar. Con el conjunto de Birmingham ganó la tanda ante el Lille de los cuartos de final de la Liga de Conferencia en la temporada 2023-2024, aunque acabaron cayendo en semifinales ante el Olympiacos.

En cambio, no participó en las tandas que el Aston Villa perdió ante el Brentford y el Chelsea en la Copa de la Liga en 2026 y 2022, respectivamente.

El experimentado guardameta se ha convertido en un especialista en las instancias finales, especialmente en las tandas de penaltis, donde Emiliano 'Dibu' Martínez ha dado numerosas alegrías tanto a su club como, sobre todo, a la selección argentina.

En la memoria de todo aficionado al fútbol quedan sus actuaciones en el Mundial de 2022, cuando Argentina se proclamó campeona del mundo ante Francia.

En aquella final fue decisivo con una parada clave ante Kolo Muani en el último minuto de la prórroga y con una intervención en la tanda de penaltis frente a Kingsley Coman.

Antes, en los cuartos de final ante Países Bajos, también fue protagonista al detener dos lanzamientos desde los once metros.

Lo mismo ocurrió en la Copa América 2021 y 2024, donde fue determinante en las tandas ante Colombia en semifinales y Ecuador en cuartos, respectivamente, firmando intervenciones decisivas desde el punto de penalti.

En su etapa en el Arsenal, también dejó su huella al conquistar la Community Shield ante el Liverpool en la tanda de penaltis en su último partido con los 'Gunners'.