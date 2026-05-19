El director de fútbol del Sevilla deja el club pese a tener dos años más de contrato

"Ambas partes han consensuado la resolución de su contrato tras la temporada 2025/26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División. El acuerdo se hará efectivo el 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga", señala el comunicado ofrecido este martes por el club.

"El Sevilla FC agradece la labor y el trabajo de Antonio Cordón durante esta temporada y le desea lo mejor en el futuro", subraya el escrito emitido por la entidad hispalense.

El Sevilla anunció el pasado 4 de junio la contratación de Antonio Cordón como director deportivo para tres temporadas, cargo en el que sustituía a Víctor Orta, quien fue destituido horas antes junto con su equipo de colaboradores después de dos campañas en esa labor.

Antonio Cordón, español de 62 años y que ejerció ese puesto, entre otros equipos, en el Betis desde junio de 2020 hasta febrero de 2023, cuenta con una amplia trayectoria, la cual comenzó en el Villarreal en la campaña 1999/00 y donde estuvo durante diecisiete años para pasar posteriormente al AS Mónaco, equipo con el que logró el título de la Ligue 1 en la 2016/17.

Posteriormente, el técnico extremeño se convirtió en el consejero delegado deportivo de Hope Group, compañía a la que entonces pertenecían el Granada, el AC Parma, el Chongqing Lifan chino y el CD Tondela portugués, en un cargo en el que durante tres temporadas logró distintos éxitos con el club granadino y el italiano.

Continuó su trayectoria como director deportivo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la que permaneció unos meses, desde diciembre de 2019 hasta que en los primeros meses de 2020 se decretó la alerta sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, tras lo que, de regreso a España, retomó su actividad al incorporarse al Betis.

En el 'eterno' rival del Sevilla, trabajó durante tres temporadas, desde junio de 2020 hasta febrero de 2023, fecha en la que hizo uso de una cláusula en su contrato para poder desligarse de la entidad verdiblanca, con la que, sin embargo, antes se había proclamado campeón de la Copa del Rey en la 2021/22.

Tras ese trienio, Cordón se marchó en junio de 2023 como director deportivo al Olympiakos griego, equipo en el que permaneció un año y con el que levantó un nuevo título, en este caso el de la Liga Conferencia del curso 2023-24 y con el extécnico sevillista José Luis Mendilibar en el banquillo.

El director de fútbol profesional del Sevilla hasta el próximo 31 de mayo estaba ligado, antes de comprometerse con el club, al holding Five Eleven Capital, precisamente el que, de la mano del futbolista Sergio Ramos, ha acordado, a falta de la firma de los documentos, la compraventa de la entidad hispalense.

Cordón llegó a un club que en las tres anteriores temporadas, como en ésta, había coqueteado con los puestos de descenso, y se hizo con la dirección deportiva con el encargo de reducir los altos costos de la plantilla debido a la grave situación económica de la entidad.

El extremeño, que planificó un proyecto de recuperación a medio plazo, se va ahora para no entorpecer la planificación de los nuevos gestores y después de reducir significativamente el coste salarial de la plantilla, hacer ventas importantes para paliar la deuda del Sevilla y de que se haya asegurado, a falta de una jornada, la permanencia del equipo en LaLiga EA Sports.