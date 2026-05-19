El Friburgo se interpone en la promesa de Emery

La apuesta de los de Birmingham y del propio Emery fue alta, pero esta no tardó en pagar. Emery ha cumplido la primera parte de su promesa y ha clasificado al Villa a Europa en cada uno de las cuatro temporadas que ha estado allí; la segunda parte, el ansiado título, está a un partido, en Estambul contra el Friburgo, de distancia.

Pese a que el Aston Villa fue campeón de Europa en 1982, no saboreaba una final europea desde ese mismo año. Entre aquella gesta y la llegada de Emery, el equipo no sabía ni lo que era estar en unas semifinales y su mejor resultado eran los cuartos de final de la UEFA en 1998.

La transformación de Emery en este equipo es total y ahora pisa territorio conocido. El vasco ha dirigido cinco finales de Europa League, tres con el Sevilla, una con el Villarreal y una con el Arsenal, y ha ganado cuatro de ellas. Solo perdió la del Arsenal, contra el Chelsea en 2019, y está considerado el técnico más exitoso de la historia de la competición. Míster Europa League, le llaman.

Para el partido de este martes, el once de Emery solo guarda una duda, si Amadou Onana se recuperará a tiempo o si su lugar en el centro del campo lo tomará Victor Lindelof. Pese a que el Villa tiene otras opciones para ese puesto de acompañante de Youri Tielemans, el central sueco ha sido la opción favorita de Emery en los últimos cuatro partidos y puede imponerse en la alineación a Douglas Luiz y Lamare Bogarde.

Para el Friburgo, la final de la Liga de Europa es sin duda alguna el partido más importante de la historia del club que por primera vez llega a esa instancia en una competición europea.

El meta, Noah Atubolú ha sostenido que también es el partido más importante en la carrera de la mayoría de los jugadores del club.

"Una final así es para casi todos en el equipo el punto máximo que han alcanzado hasta ahora en sus carreras", dijo Atubolú en declaraciones al canal RTL.

"Se siente una gran gratitud por lo alcanzado hasta ahora, pero todos queremos dar también el último paso, lograr lo que nunca antes había logrado el club en la historia y conquistar el título", dijo, por su parte, el entrenador, Julian Schuster.

El capitán, Chistian Günter, dijo que aunque el Aston Villa es un rival díficl en un partido "todo es posible".

El Friburgo es un club que, con un presupuesto claramente inferior al de los grandes de la Bundesliga, ha apostado siempre por proyectos a largo plazo

Desde 1991 el club sólo ha tenido cinco entrenadores y dos de ellos, Volker Finke entre 1991 y 2007 y Christian Streich entre 2011 y 2024, han estado más de diez años en el banquillo lo que muestra una clara voluntad de continuidad.

Schuster, sucesor y discípulo de Steich y exjugador y excapitán del club, lleva tres años en el banquillo.

El Friburgo se ha asegurad al menos su presencia en la Liga Conferencia tras golear en la última jornada de la Bundesliga al Leipzig por 4-1.

En la plantilla hay jugadores experimentados, como el central Mathias Ginter o Vincenzo Grifo, que viene jugando de extremo, y también jugadores de gran proyección como Johan Manzambi, probablemente el mejor de la plantilla actual en la parte ofensiva.

Friburgo: Atubolú; Kübler, Ginter, Liernhart, Treu; Höfler, Eeggestein; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; y Watkins.

Árbitro: Francois Letellier (Francia).

Hora de inicio: 21.00 horas (19.00 GMT).