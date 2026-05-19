Festivales temáticos y pantallas gigantes: clubes de MLS se preparan para el Mundial 2026

Tanto clubes de la liga como la propia MLS promocionarán el Mundial de fútbol que este verano se juega en toda Norteamérica con eventos llamados 'Soccer Celebration' que incluirán programación cultural, actividades juveniles, experiencias interactivas y retransmisiones de partidos en directo, según un comunicado.

En Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del torneo, el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey) donde juegan los New York Red Bulls servirá de recinto oficial de aficionados operado por el comité organizador de NY/NJ, donde se podrán disfrutar varias fiestas de visionado de partidos.

En Seattle, los Seattle Sounders acogerán sus eventos de celebración del Mundial en un campo de fútbol construido a medida sobre un barco marítimo en Elliott Bay, a poca distancia a pie del Lumen Field, renombrado por la FIFA como Seattle Stadium por motivos comerciales durante el transcurso del torneo.

La liga estadounidense de fútbol suspenderá su temporada regular tras la jornada 15 del 23 y 24 de mayo, con los jugadores internacionales preparados para incorporarse a las concentraciones con sus selecciones de cara al inicio del Mundial el 11 de junio en México.

La MLS volverá con la jornada 16 entre semana, el 16 y 17 de julio, a escasos días de la gran final de la Copa del Mundo del domingo 19 de julio.

La MLS se creó a raíz del Mundial de Estados Unidos 1994 con el objetivo de desarrollar una liga profesional de fútbol en un país donde el deporte rey apenas tenía cabida. Más de tres décadas después, el llamado 'soccer' es uno de los deportes de mayor crecimiento en el país.