Liga de Quito y Lanús se jugarán la continuidad en Copa Libertadores

El brasileño Mirassol lidera el Grupo, con 9 puntos, Liga y Lanús están con seis unidades cada uno y es último el boliviano Always Ready, con tres unidades, por lo que a Lanús le servirá solo el triunfo para seguir dependiendo de sus resultados por el billete a octavos de final del torneo.

Tras el partido de este miércoles, mientras Lanús cerrará a domicilio del Mirassol, Liga de Quito recibirá al Always Ready, en Quito.

En la reciente fecha, el Granate fue goleado 4-0 por el cuadro boliviano y Liga cayó por 2-0 en su visita a Mirassol.

La eliminación del Granate en octavos de final del Torneo Apertura de Argentina, tras la derrota el pasado 9 de mayo por 2-0 ante Argentinos Juniors, ha trabajado pensando solo en el partido ante Liga y en el cierre contra Mirassol, al mando del entrenador Mauricio Pellegrino.

Para el enfrentamiento en la capital ecuatoriana, Pellegrino dispondrá de todas las figuras del equipo en procura de la victoria en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar en que se ubica Quito.

El Rey de Copas, como también le dicen a Liga, saldrá por los tres puntos tras la victoria por 2-1 del pasado viernes ante Técnico Universitario por la decimocuarta fecha de la liga profesional ecuatoriana, que lo ubica en el cuarto puesto, con 23 puntos, 11 menos que el líder, el Independiente del Valle.

El cuadro dirigido por el brasileño Tiago Nunes no ha logrado establecer una propuesta de juego, tampoco consolidar a la plantilla que sigue mostrando irregularidad en su nivel de juego.

La esperanza de victoria para el cuadro ecuatoriano recaerá en la seguridad de su portero Gonzalo Valle, la fortaleza defensiva del haitiano Ricardo Adé, la calidad para defender y atacar del centrocampista chileno Fernando Cornejo y estará a la espera de un buen desempeño del brasileño Deyverson.

El partido se disputará desde las 19.30 horas local (00.30 GMT del jueves) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.