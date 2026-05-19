McTominay y McGinn, líderes de la Escocia mundialista

Escocia vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998 y lo hará con una convocatoria sin muchas sorpresas y basada en el grupo que consiguió la histórica clasificación al quedar primeros en un grupo con Dinamarca, Grecia y Bielorrusia.

Las principales estrellas de esta selección son McTominay, que ha crecido mucho como jugador desde que pasó del Manchester United al Nápoles, McGinn, que este miércoles puede ganar la Europa League con el Aston Villa, Andy Robertson, que disputará esta Copa del Mundo ya fuera del Liverpool, y Lawrence Shankland, que ha marcado veinte goles esta campaña con el Hearts que se quedó a las puertas de conquistar su primera liga escocesa en 66 años.

Tampoco faltan en la lista nombres como Ryan Christie, que ha hecho un gran año en el Bournemouth de Andoni Iraola que opta a clasificarse a la Champions League, Kieran Tierney, que ha renacido en el Celtic tras un difícil paso por el Arsenal, y Che Adams, del Torino.

En cuanto a las sorpresas, Clarke ha incluido a Ross Stewart, del Southampton, como quinto delantero tras anotar once goles en los 'Saints' este curso, y al joven de 19 años Findlay Curtis, del Rangers.

También está en la lista el veterano portero Craig Gordon, de 43 años, pese a no haber jugado un solo minuto competitivo con el Celtic de Glasgow desde enero.

Escocia ha quedado encuadrada en el Grupo C y debutará contra Haití el 14 de junio, antes de jugar el 19 contra Marruecos y el 24 frente a Brasil. Como preparatorio para la Copa del Mundo, los de Clarke jugarán un amistoso contra Curaçao y otro frente a Bolivia.

Porteros: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly.

Defensas: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.

Centrocampistas: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.

Delanteros: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.