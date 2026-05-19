Un 2026 de Liga de Campeones deja al Levante a punto de salvarse

El Levante, con nueve victorias y cinco empates, lleva 32 puntos en este año y solo el FC Barcelona (48), Real Madrid (41) y Villarreal (34) han sumado más puntos que el equipo valenciano en este 2026.

El conjunto 'granota' llegó colista y con diez puntos al descanso de Navidad. Le faltaban tres partidos de la primera vuelta y para entonces el Levante acababa de contratar al portugués Luís Castro tras haber despedido unas semanas antes a Julián Calero.

Con el entrenador luso el cambio del Levante ha sido radical y en los 21 partidos de 2026, ya que el Levante jugó en febrero el partido que fue aplazado en diciembre ante el Villarreal, el balance es de nueve triunfos, cinco empates y siete derrotas.

El Levante obtuvo apenas catorce puntos en la primera vuelta y ha doblado, de momento, su balance en la segunda vuelta, pues lleva 28 puntos a falta de una jornada por completarse el campeonato.

Ya empezó bien Castro, con un triunfo en el Pizjuán ante el Sevilla por 0-3, y a finales de enero logró ante el Elche la primera victoria del Levante en el Ciutat de València.

Pese a encadenar cuatro derrotas seguidas en febrero, que dejaron al Levante a siete puntos de la permanencia, la reacción fue brillante. Sobre todo, en casa, con seis victorias en las siete últimas presencias del equipo en el Ciutat de València.

Con estos registros, el Levante ha remontado hasta siete puntos con la permanencia y ahora con 42 depende de sí mismo para salvarse y certificar la permanencia en Primera División.