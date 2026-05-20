Corea del Norte gana a Corea de Sur y el Naegohyang llega a final de la Champions femenina

El Naegohyang, que había prometido centrarse únicamente en el fútbol en la primera visita deportiva del Norte al Sur desde 2018, selló con éxito la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y podría levantar el trofeo en territorio surcoreano al clasificarse para la final del sábado frente al Verdy Beleza de Tokio.

Bajo una incesante lluvia, el encuentro fue intenso pero limpio en términos generales, con entradas fuertes y algún empujón aislado, aunque sin que la tensión simbólica entre las dos Coreas desbordara el césped.

El Suwon golpeó primero al inicio del segundo tiempo, pero el Naegohyang, que había resistido el empuje local y se salvó con dos balones al poste antes del descanso, dio la vuelta al marcador con dos cabezazos de Choe Kum-ok y de su capitana, Kim Kyong-yong, nombrada jugadora del partido.

El equipo surcoreano tuvo el empate en los pies de la estrella del equipo, Ji So-yun, con un penalti a unos diez minutos del final, pero su disparo salió fuera y apagó casi por completo la esperanza de la grada local.

"El partido de hoy fue difícil, pero nuestras jugadoras se unieron como una sola y trabajaron duro por la victoria, por eso pudimos lograr este resultado", dijo la capitana y delantera de la formación norcoreana, Kim Kyong-yong, quien anotó el gol de la victoria.

La ruidosa hinchada local del Suwon no dejó de cantar durante los 90 minutos del encuentro, en un partido cuyo simbolismo sobrepasaba lo deportivo, mientras los animadores de los grupos prounificación apoyaban a las dos Coreas se mostraron mucho más discretos.

Más de 200 organizaciones civiles surcoreanas a favor de la unificación prometieron apoyar por igual a los dos clubes para que las norcoreanas no se sintieran en terreno hostil, y habían estimado su poder de convocatoria en unas 3.000 personas.

"Como entrenador, estuve concentrado sólo en el partido, así que no pude percibirlo mucho. Si tuviera que decir algo, parece que los residentes tienen mucho interés por el fútbol", dijo el director técnico del Naegohyang FC, Ri Yu-il, en la rueda de prensa posterior, cuando se le preguntó si notó el apoyo de parte de la afición.

Ri también reconoció a las jugadoras del Suwon, que fallaron un penalti que les pudo dar el empate casi al final del encuentro, por su "experiencia" y "capacidad".

El entrenador del Suwon FC, Park Kil-young, no obstante, dejó entrever la importancia que suponía para el equipo el encuentro contra un conjunto norcoreano.

"El Suwon FC Women es un equipo de Corea del Sur, y durante todo el partido sentí muchas cosas. Francamente, me dolió mucho", dijo visiblemente afectado y con la voz entrecortada, señalando que es la primera vez que asisten tantos espectadores y periodistas a uno de sus partidos.

"Ojalá este torneo de fútbol pueda abrir una puerta a la paz. En todo caso, estamos animando con el deseo de que el equipo de nuestra tierra natal juegue bien y se marche bien, dejando de lado la política", dijo a EFE un quincuagenario, parte del grupo de animación para respaldar a ambas escuadras, afuera del Estadio de Suwon, al sur de Seúl.

No todos estaban dispuestos a apoyar a las norcoreanas, sin por tanto hacer gala de hostilidad.

"Nosotros sólo venimos a apoyar a nuestro Suwon FC. Habrá personas que animen a los dos equipos, y seguramente habrá personas originarias del Norte que apoyen al equipo norcoreano. Creo que eso hay que respetarlo", dijo a EFE un aficionado del Suwon.

La expectación por el encuentro llevó a agotar las entradas, vendiéndose las 7.087 localidades disponibles para el público general, de un total de 9.000, en unas 12 horas en su apertura de la semana pasada, según la Federación Surcoreana de Fútbol (KFA).

Las lluvias, sin embargo, limitaron la asistencia y finalmente asistieron al encuentro 5.763 personas, según la organización.

Ambas Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz. Ante el prolongado rechazo al diálogo de Pionyang, Seúl ha visto el inusual partido como una oportunidad de reducir las tensiones.

Los eventos deportivos en el Sur en el pasado han llegado a funcionar como canal residual de contacto cuando la diplomacia intercoreana estaba paralizada, como ocurrió con la Copa Ari de fútbol juvenil, en 2017, que facilitó la participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur en al año siguiente.