El Barça apuesta todo al 9

Y es que las otras dos posiciones que deseaba reforzar la secretaría técnica que dirige Anderson Luis de Souza 'Deco' -la de un lateral izquierdo y un central zurdo- podrían quedar resueltas en las próximas semanas.

Según ha podido saber EFE, en el club catalán están convencidos de que se llegará a un acuerdo con el Al-Hilal saudí para renovar la cesión de Joao Cancelo, tras la gran temporada que ha hecho en su segunda etapa como azulgrana.

La predisposición del lateral portugués para seguir en el Spotify Camp Nou es absoluta, igual que la de Marcus Rashford, ambos del total agrado de Hansi Flick. Aunque en el caso del extremo británico, una segunda cesión parece difícil, ya que el Manchester United desea que el Barça ejecute la opción de compra, tasada en 30 millones de euros.

La entidad azulgrana sabe que, por ese precio, difícilmente encontrará en el mercado un extremo que le aporte dobles dígitos (14 goles y 14 asistencias lleva esta temporada), pero cree que esos 30 millones los necesitará para pujar por un '9' de garantías.

En cuanto al central zurdo, la reconversión de Gerard Martín, que ha pasado de jugar de lateral a hacerlo en el perfil izquierdo del eje de la zaga, ha sido un éxito.

Y también causó buena impresión el debut de Álvaro Cortés, el capitán del Barça Atlètic, contra el Alavés, por lo que todo apunta a que Cortés formará parte el próximo curso de la primera plantilla.

Si finalmente Andreas Christensen, que acaba contrato el próximo 30 de junio, acepta la propuesta de renovación a la baja -actualmente tiene una ficha totalmente desorbitada para un defensa suplente (12 millones brutos)- la nómina de centrales para la próxima campaña quedaría cerrada.

En esa posición, el Barça ya ha descartado el fichaje del italiano Alessandro Bastoni, a quien el Inter de Milán tasó inicialmente en unos 60 millones. Así que sólo llegaría un central zurdo si aparece una oportunidad de mercado.

En cuanto al fichaje de un delantero centro, en el club catalán estiman que la marcha de Lewandowski, que no renovará su contrato tras sumar 119 goles en cuatro temporadas, liberará, entre ficha y amortización, cerca de 40 millones brutos en la masa salarial.

Con el equilibrio en el balance salarial de la plantilla ya resuelto, el Barcelona necesitará cerrar alguna venta que permita acometer una inversión importante para reforzar la punta de ataque.

En el capítulo de salidas, las opciones son diversas, desde la salida de los carrileros Alejandro Balde y Jules Koundé, a la del central Ronald Araujo, el centrocampista Marc Casadó o la del delantero Roony Bardghji.

Para reforzar la posición de nueve, el que más gusta es Julián Álvarez, pero el delantero argentino del Atlético de Madrid también es pretendido por el PSG, y el Barça tiene claro que no entrará en una subasta.

Otra opción es la del atacante brasileño Joao Pedro (Chelsea), que no ha sido convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial, lo que permitiría una negociación más ventajosa con el club inglés, ya que el jugador no va a tener la oportunidad revalorizarse en el torneo de selecciones.

Tampoco es descartable el regreso al Spotify Camp Nou de Ansu Fati, con contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2028 y que esta campaña ha firmado 12 dianas durante su cesión al Mónaco.

El club monegasco tiene una opción de compra de unos 11 millones de euros, pero el problema es lo que cobra el canterano azulgrana: unos 9,5 millones brutos anuales que este curso han pagado ambos equipos a partes iguales.

Una ficha demasiado elevada para que el Mónaco la pueda asumir en su totalidad, por lo que en el Barcelona da por hecho que la negociación a tres bandas para que cuaje el traspaso no van a ser fácil.